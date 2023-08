Geral Políticos franceses querem barrar a chegada do “atacarejo” brasileiro

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

A chegada do brasileiro Atacadão à França enfrenta nova onda de resistência. (Foto: Divulgação)

Aposta de crescimento do grupo Carrefour em seu país natal, a chegada do brasileiro Atacadão à França enfrenta nova onda de resistência. Poucos meses depois de o prefeito da comuna de Sevran ter conseguido barrar a instalação da primeira unidade do “atacarejo” no país, políticos de outra cidade dos arredores de Paris se mobilizam contra os planos do gigante varejista.

A comuna em questão é a de Aulnay-sous-Bois, localizada a meia hora de Paris e, ironicamente, a pouquíssimos quilômetros de Sevran. Após ver frustrados seus planos na comuna ao lado, o Carrefour anunciou há algumas semanas que tinha escolhido Aulnay-sous-Bois como destino do “atacarejo”.

O plano é transformar o Carrefour do centro comercial local em Atacadão por meio de um investimento de € 10 milhões. A inauguração está prevista para o ano que vem. Diferentemente de Sevran, o prefeito de Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza (do partido de centro-direita Les Républicains), abraçou a ideia. Mas o projeto já desperta resistência de políticos de esquerda e de parte dos habitantes.

Um abaixo-assinado on-line contrário à instalação do Atacadão foi criado nas últimas semanas por Mehdi Chtioui, que trabalha com a deputada Nadège Abomangoli (do partido mais à esquerda na Assembleia Nacional, o La France Insoumise). Perto de 400 pessoas já assinaram. Os argumentos são semelhantes àqueles levantados pelo prefeito de Sevran.

“Nós, deputada, eleitos, forças políticas de esquerda, trabalhadores e moradores lançamos uma petição para dizer NÃO AO ATACADÃO!”, afirma o abaixo-assinado, com direito a letras em caixa alta. “Aulnay e os habitantes de Seine-Saint-Denis (departamento onde fica a comuna) merecem algo melhor do que esse projeto miserável, de baixo custo, que ameaça o emprego, privilegia o uso excessivo de automóveis, prejudica a oferta comercial e impõe um modelo de consumo que vai contra as questões de saúde e ambientais.”

Segundo o abaixo-assinado, empregos serão eliminados porque o Atacadão tende a ter menos gôndolas e produtos que o Carrefour. Ele argumenta também que, nos outros países em que o “atacarejo” opera, os salários são mais baixos que os oferecidos pelo Carrefour.

Segundo o jornal Le Parisien, o Atacadão também foi tema de debate recente na câmara municipal de Aulnay-sous-Bois, com o representante socialista Oussouf Siby acusando o prefeito de ter “estendido um tapete vermelho” para o “atacarejo”, a despeito dos problemas levantados por parte dos habitantes.

O Carrefour comprou o Atacadão em 2007, e a rede já representa quase 70% do faturamento do grupo no Brasil. Em novembro, o varejista francês anunciou que importaria o “atacarejo” para seu país natal, justamente em um momento de aperto inflacionário que deixa os consumidores franceses sedentos por descontos. As informações são do jornal O Globo.

