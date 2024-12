Política Políticos repercutem cirurgia de Lula

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Lula passou por uma trepanação, com o intuito de drenar uma hemorragia intracraniana nesta terça-feira Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Lula passou por uma trepanação, com o intuito de drenar uma hemorragia intracraniana nesta terça-feira. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Políticos se manifestaram nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), sobre a cirurgia de emergência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizada na madrugada desta terça-feira (10). O procedimento denominado “trepanação”, que são perfurações feitas no crânio, gerou diversas reações de apoio e também de ironia por parte da oposição.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) desejou a recuperação do presidente, dizendo: “Estimo uma pronta recuperação ao presidente Lula. Felizmente, a cirurgia foi bem-sucedida, e, muito em breve, o presidente estará de volta fazendo o Brasil crescer. Força, @LulaOficial.”

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também demonstrou solidariedade: “Nosso presidente está bem e já já estará de volta. O Brasil está com o senhor, presidente @LulaOficial. Uma rápida e excelente recuperação.”

O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou: “Que Deus lhe dê força e plena recuperação, presidente @LulaOficial. Saúde e fé, vai dar tudo certo. O Brasil inteiro está orando pela sua saúde, que Deus lhe abençoe e proteja.”

O senador Omar Aziz (PSD) se uniu a essas manifestações, afirmando: “Todas as minhas orações pelo pronto restabelecimento do presidente @LulaOficial, que passou por uma cirurgia na cabeça nessa madrugada. Tenho certeza que logo estaremos juntos trabalhando por um Amazonas e um Brasil melhor para todos, meu grande líder e amigo. Bom dia a todos.”

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) também fez uma postagem, dizendo: “Desejo pronta recuperação e um breve retorno ao presidente @LulaOficial, que passou por uma cirurgia de emergência hoje em decorrência do acidente doméstico que sofreu há quase 2 meses, em meados de outubro.”

No entanto, o senador Flávio Bolsonaro (PL) fez uma publicação irônica sobre a internação, escrevendo: “Primeiramente, Viva o SUS! Comentários aqui, por favor.” Ele compartilhou uma montagem com títulos de reportagens que destacavam falas de Lula, que questionavam o atentado sofrido pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora inelegível.

Entenda

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passou por uma trepanação, com o intuito de drenar uma hemorragia intracraniana nesta terça-feira (10), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento foi consequência de um acidente doméstico sofrido pelo presidente em 19 de outubro, quando ele caiu no banheiro da residência oficial e bateu com a cabeça.

Durante a manhã, os médicos que acompanham o presidente explicaram em coletiva de imprensa que o termo mais correto para o procedimento que foi feito no petista é “trepanação”, que são perfurações feitas no crânio. No caso do presidente, foram feitas entre duas lâminas da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia.

De acordo com o médico do presidente, Roberto Kalil, os orifícios feitos no crânio de Lula são pequenos e terão cicatrização espontânea, sem necessidade de intervenção futura. Segundo a equipe médica, a cirurgia durou em torno de duas horas.

“O sangramento estava entre o cérebro e a meninge. Foi um sangramento espontâneo tardio”, explicou o neurocirurgião Marcos Stavale.

O hematoma “comprimiu o cérebro, foi removido”, complementou. Os médicos salientaram que o acúmulo de sangue foi completamente drenado. “O cérebro está descomprimido e ele [Lula] está com as funções neurológicas preservadas.”

2024-12-10