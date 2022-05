Educação Polo Films lança revista para o público infantil no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

"A Turminha da Polo" ensina sobre reciclagem e sustentabilidade para crianças dos sete aos 12 anos e já foi entregue nesta quinta para alunos de escola de Montenegro. Foto: Divulgação "A Turminha da Polo" ensina sobre reciclagem e sustentabilidade para crianças dos sete aos 12 anos e já foi entregue nesta quinta para alunos de escola de Montenegro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Polo Films, indústria produtora de Filmes de Polipropileno Biorientado, o BOPP, usado em embalagens de produtos alimentícios, como biscoitos e salgadinhos, lança a primeira edição da sua revista infantil “Turminha da Polo”. O material, que ensina sobre a importância da reciclagem do plástico, foi entregue nesta quinta-feira (5) à escola apadrinhada pela empresa, a Escola Municipal Bernardino Luis de Souza, que fica na área rural de Montenegro (RS) e atende cerca de 80 alunos. O objetivo é disponibilizá-la a outras instituições de ensino da região.

Indicada ao público infantil dos sete aos 12 anos, a revista mostra como é importante o descarte correto das embalagens plásticas, o papel de cada um na economia circular, reciclagem, logística reversa entre outros temas. As escolas públicas receberão um kit com revista, giz de cera ou canetinha e uma bolsinha com o mascote da Polo, que aparece em muitos momentos da jornada na historinha. Para a Escola Municipal Bernadino Luis de Souza, a Polo Films também entrega coletores de lixo reciclável e oferece aulas de educação ambiental, a partir da orientação de especialistas, que são colaboradores da empresa.

De acordo com a gerente de Marketing e Inteligência de Mercado da Polo Films, Camila Dantas, a publicação materializa os objetivos da empresa. “A Polo Films tem como propósito inovar e inspirar pessoas que transformam o futuro. E nada pode estar mais alinhado a isso do que fazer uma ação com as crianças. Com esta finalidade, criamos o programa Turminha da Polo, um conteúdo didático que tem como objetivo educar as crianças quando o assunto é o meio ambiente”, destaca.

Para a diretora da Escola Municipal Bernardino Luis de Souza, Larissa Kaiser, a revista somará aos recursos pedagógicos das crianças. “Este material, com certeza, será acrescido como mais um recurso didático e pedagógico no processo de ensino e aprendizagem que estará ao alcance dos alunos, criando possibilidades para que, além de desenvolver as habilidades essenciais, enriqueçam suas aprendizagens”, comenta a pedagoga, especialista em Gestão Escolar e Educação Infantil, com experiência quase 10 anos na Educação.

Por ter consciência de seu papel na indústria do plástico e na cadeia na qual está inserida, a Polo Films concebeu esta iniciativa como parte do posicionamento ESG, sigla do inglês “Environmental, Social and Governance” (ambiental, social e governança, em português), que a empresa implementa continuamente e faz parte dos seus pilares estratégicos. O projeto da revista “Turminha da Polo” está sendo liderado pelo time de Marketing e pelo comitê ESG da empresa, formado por colaboradores de diversas áreas que se reportam diretamente ao CEO da companhia, o engenheiro Antonio Jou Inchausti. A revista será trimestral, com quatro edições anuais. A Polo Films tem como meta ampliar para outras escolas do município esta ação.

