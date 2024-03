Porto Alegre População de Porto Alegre já pode receber alertas de trânsito por mensagens de celular

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

Nova ferramenta da prefeitura utiliza recados via SMS ou whatsapp. (Foto: EBC)

A população de de Porto Alegre já pode receber alertas de trânsito através de mensagens para celular – “SMS” ou whatsapp. A novidade foi implementada no início dessa sexta-feira (1º), no rol de serviços do portal 156 da prefeitura. Para receber as notificações é necessário que adicionar o número de whatsapp (51) 3433-0156 e fazer o cadastro.

O objetivo é compartilhar, de forma ágil e confiável, informações sobre casos como bloqueio de rua por causa de obra e lentidão no tráfego devido a acidente. Também fazem parte da lista eventuais transtornos ou mesmo riscos para pedestres e motoristas em locais com alagamento e outros problemas relacionados ao clima.

A novidade funciona de forma semelhante ao sistema de alerta climático do governo do Estado. De acordo com o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bish Neto, a nova ferramenta contribuirá para qualificar a comunicação com o cidadão, com informações capazes de melhorar o deslocamento no dia-a-dia.

Desde o início de fevereiro, a administração municipal da capital gaúcha tem investido em melhorias para facilitar o acompanhamento digital de demandas solicitadas por seus habitantes. Dentre as novidades introduzidas nesse período estão alertas da Defesa Civil municipal (também por whatsapp), além de botões interativos no chatbot (caixa de diálogo) de atendimento do portal 156 e em consultas de protocolos de serviço. Os detalhes podem ser conferidos em prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

