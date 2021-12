Rio Grande do Sul Golpistas estão cobrando pelo agendamento para tirar carteira de identidade no RS

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

A marcação de horário é gratuita. Foto: Reprodução Confecção do documento é marcada de forma gratuita, reitera o IGP. (Foto: EBC) Foto: Reprodução

O governo do Rio Grande do Sul está reforçando o alerta à população para que redobre o cuidado na hora de solicitar a confecção de carteira de identidade. Na semana passada, cidadãos relataram ter pago para agendar o procedimento por meio de um site.

Vale ressaltar que o Instituto-Geral de Perícias (IGP) não cobra por esse tipo de marcação. E quem cair na lábia dos estelionatários não terá como recuperar o dinheiro pago por um serviço inexistente, além de perder também um bem precioso: tempo. Isso porque terá que entrar novamente na fila pelo atendimento para encaminhar o RG.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), todos os dias o site igp.rs.gov.br abre novas vagas para essa finalidade, já no início da manhã. Em Porto Alegre, por exemplo, o agendamento costuma ser realizado para os próximos 15 dias úteis. Também é possível obter informações no portal do governo do Estado: rs.gov.br.

O que é realmente necessário pagar

Apenas a taxa pela confecção do documento precisa ser paga. Os valores seão reajustados todo dia 1º de fevereiro, conforme determinação da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A legislação gaúcha prevê gratuidade para cidadãos com idade a partir de 65 anos, indivíduos que declararem estado de pobreza (sujeito à análise) e vítima de roubo (desde que apresentem ocorrência policial, que não vale para furtos). Também é garantida a isenção para quem solicita primeira via do RG.

Para os demais, a segunda-via custa R$ 96,34, pagos por meio de uma guia de arrecadação específica e que é emitida exclusivamente na hora em que a pessoa recebe o atendimento na agência “Tudo Fácil” ou similar – o valor pode ser depositado em qualquer agência do Banrisul ou casa lotérica conveniada.

No posto de identificação do bairro Azenha e demais unidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (incluindo os “Tudo Fácil”), o prazo de entrega é de 15 dias úteis para quem solicita a gratuidade. Já na modalidade “Expressa” (apenas para segunda via na capital e cidades-vizinhas, Vale do Sinos e Litoral), a espera é de cinco dias úteis. E para a categoria “2ª via on-line”, são apenas três dia úteis.

Endereços em Porto Alegre

– Avenida Azenha nº 255 (bairro Azenha);

– Tudo Fácil Zona Sul – avenida Wenceslau Escobar nº 2.666 (bairro Tristeza), 8h às 14h;

– Tudo Fácil Zona Norte – rua Domingos Rubbo nº 51 (Cristo Redentor), 8h às 14h;

– Tudo Fácil do Centro Histórico – avenida Borges de Medeiros nº 521: está fechado.

– No Interior, a lista completa de endereços e horários está disponível no portal rs.gov.br.

(Marcello Campos)

