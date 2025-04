Política Por articulação, Lula se reúne com líderes da Câmara dos Deputados e Senado nesta semana

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com líderes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nesta semana. A previsão é que o encontro com os deputados ocorra nesta quarta-feira (02); a agenda com os senadores deve acontecer na quinta-feira (03).

Lula quer aproveitar que estreitou os laços com lideranças partidárias e os presidentes do Congresso Nacional na viagem à Ásia para entrar de vez na articulação política. A ministra da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), Gleisi Hoffmann, também deve participar dos encontros.

As lideranças do governo sugeriram que o presidente faça reuniões nas residências oficiais do Parlamento para mostrar disposição com os parlamentares. O local das agendas, porém, ainda está dependente de confirmações.

Os encontros, que devem ter um caráter mais informal, devem mostrar que a equipe responsável pela articulação política de Lula está aberta ao diálogo, especialmente com deputados e senadores do Centrão, para a aprovação de projetos de interesse do governo.

Uma das principais prioridades é o projeto de lei que isenta quem ganha até R$5 mil do IR (Imposto de Renda). O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) deve definir um relator para a proposta em breve. Um dos nomes mais cotados é o do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Integrantes do governo consideram que Lula acertou em levar uma comitiva com integrantes da Câmara e do Senado para as agendas no Japão e no Vietnã. A avaliação é que os encontros surtiram efeito na relação entre o Legislativo e o Executivo.

