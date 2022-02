Rio Grande do Sul Por aumento de casos de covid, dois presídios no Rio Grande do Sul suspendem movimentações

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estão interrompidas as movimentações não urgentes nas galerias. Foto: Divulgação/Polícia Civil (Foto:Divulgação/Policia Civil) Foto: Divulgação/Polícia Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os presídios Regional de Pelotas e o Estadual Júlio de Castilhos tiveram suas movimentações suspensas para conter o avanço da Covid-19 no interior dos estabelecimentos. No presídio Regional de Pelotas, no Sul do Estado, a medida, determinada pelo juiz de Direito Afonço Carlos Bierhals, da Vara de Execuções Criminais, se estende até o dia 14 de fevereiro.

Já em Júlio de Castilhos, na Região Central, as visitas presenciais e movimentações não urgentes estão suspensas até este domingo (6). Estão interrompidas as movimentações não urgentes nas galerias, como escoltas, atendimentos técnicos e com Advogados, citações/intimações e audiências presenciais ou por videoconferência. E também a realização de visitas presenciais em todas as galerias, mantida a entrega de sacolas. A determinação é do Juiz de Direito Ulysses Fonseca Louzada, titular da Vara de Execuções Criminais Regional de Santa Maria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul