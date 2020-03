Notícias Por causa da expansão do coronavírus, a Escola Superior de Propaganda e Marketing suspendeu as suas aulas até o fim da semana que vem

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Campus gaúcho da instituição se localiza no bairro Santo Antônio. (Foto: Divulgação/ESPM Sul)

Por meio de um comunicado oficial, a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) determinou nessa quinta-feira a suspensão, até a próxima sexta-feira (20), de suas aulas no campus de Porto Alegre, localizado na rua Guilherme Schell nº 350 (bairro Santo Antônio). A medida é motivada pelo aumento dos casos de coronavírus no País e também abrange as unidades de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

Até agora, não há registro de casos suspeitos ou confirmados de infecção envolvendo alunos, professores e demais funcionários. Já nas demais instituições de ensino da capital gaúcha ainda não há um posicionamento formal sobre uma possível paralisação de atividades por conta da doença.

“Até agora temos conseguido manter nossos campi em São Paulo, Rio, Porto Alegre e Florianópolis livres de casos confirmados de Coronavírus”, frisou a direção nacional da universidade no site www.espm.br. “Temos tomado, desde o início, diversas medidas de prevenção, as quais vimos atualizando e reforçando a cada dia.”

Ainda de acordo com o texto, a ausência de situações suspeitas ou confirmadas da doença em sua comunidade acadêmica não pode ser justificativa para uma ação passiva diante da situação: “Ao que tudo parece, o nível de contaminação tende a se acelerar nos próximos dias. E isso aumenta nossa preocupação com a saúde de nossos estudantes, professores e funcionários”.

Medidas adotadas

– Todas as aulas presenciais estão interrompidas no período de 12 a 20 de março, com retorno previsto para 23 de março (segunda-feira), desde que as necessárias condições de segurança;

– A partir desta segunda-feira (16), todos os estudantes da ESPM passarão a receber orientações sobre atividades acadêmicas diretamente de seus professores, a serem desenvolvidas através da ferramenta Canvas, a fim de minimizar prejuízos ao programa acadêmico;

– Os cursos de pós-graduação e extensão serão conduzidos por meio de transmissão on-line;

– Professores trabalharão à distância, em suas residências;

– Todos as unidades da ESPM estarão abertas durante a semana, com atendimento por funcionários plantonistas, em número reduzido e regime de revezamento por escala;

– As aulas já planejadas dos cursos de graduação e pós-graduação por sistema EaD (ensino à distância) serão mantidas normalmente;

– As entidades estudantis devem cancelar os seus eventos, conforme já adiantado na quarta-feira, vésperada da divulgação do comunicado;

– Estudantes, professores e funcionários devem verificar constantemente os seus e-mails. “Todas as comunicações da ESPM serão enviadas por esse tipo de recurso.

(Marcello Campos)

