Economia Por causa do coronavírus, Receita Federal estuda adiar o prazo de entrega do Imposto de Renda 2020

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Órgão espera 32 milhões de declarações neste ano; prazo final ainda está previsto para 30 de abril, mas pode mudar Foto: Marcelo Cassal Jr/Agência Brasil Órgão espera 32 milhões de declarações neste ano; prazo final ainda está previsto para 30 de abril, mas pode mudar. (Foto: Marcelo Cassal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcelo Cassal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal estuda adiar o prazo de entrega do IR (Imposto de Renda) 2020. A informação é do supervisor do IR, Joaquim Adir. “Essa análise [de adiar] está tendo. A gente está avaliando, estão no processo de avaliação. Não temos certeza ainda do que vai se fazer. A gente precisa só aguardar para ver como vai se comportar isso, até porque ainda falta um mês e meio”, disse.

De acordo com Adir, por enquanto, está mantido o prazo final, que é 30 de abril. O último balanço da Receita, divulgado na quinta-feira (12), mostra que o fisco recebeu, até agora, 11,8% do total de 32 milhões de documentos esperados. Os números indicam que são 3,8 milhões de documentos foram enviados até agora.

O contribuinte que é obrigado a enviar o IR, mas perde o prazo, paga multa. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar a até 20% do imposto devido no ano. Dentre as exigências que obrigam a entregar a declaração está ter recebido rendimentos tributáveis de mais de R$ 28.559,70 no ano, o que dá R$ 2.379,97 por mês. Salário, aposentadoria e pensão são considerados rendimentos tributáveis.

Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte de mais de R$ 40 mil também precisa declarar. O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) entra nesta regra.

Busca por universidades e sindicatos

A declaração do IR é feita e entregue online, pela internet. No entanto, muitos contribuintes buscam auxílio de universidades e sindicatos para preencher o documento, principalmente aposentados e pensionistas. O serviço é oferecido há anos em vários locais da capital paulista e atende, em sua maioria, o público idoso.

A preocupação é com essa população, acima de 60 anos, que está mais vulnerável ao coronavírus. A indicação de David Uip, secretário de Estado da Saúde e que faz parte do comitê contra o covid-19, é para que idosos não saiam de casa, assim como gestantes, mulheres que amamentam e doentes crônicos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia

Deixe seu comentário