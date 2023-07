Geral Por conta de ciclone no Sul do País, Defesa Civil gaúcha alerta para ventos de até 70 quilômetros por hora no Estado

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A previsão de é de chuva forte, descargas elétricas, ventos de até 70 km/h e eventual queda de granizo. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A passagem de uma nova frente fria e de uma intensa área de baixa pressão atmosférica, que deve originar outro ciclone extratropical no Sul do País, voltam a deixar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em alerta nesta semana. Segundo a Defesa Civil gaúcha, “há previsão de chuva forte, descargas elétricas, ventos de até 70 km/h e eventual queda de granizo nas regiões Norte, Noroeste e Serra Gaúcha entre 3h às 8h” desta terça-feira (11).

A Defesa Civil atenta ainda para chuvas volumosas a partir desta quarta-feira (12). “Nesta terça-feira (11), as instabilidades se intensificam na metade Norte do estado, trazendo risco de temporais isolados entre o Noroeste, Norte e Nordeste gaúcho.”

“Durante a quarta-feira (12), as chuvas ganham força em todas as regiões, sendo persistentes e com forte intensidade. São esperados transtornos associados, como deslizamentos, queda de barreiras e enxurradas e condições para possíveis temporais acompanhados de queda de granizo. Ao longo deste dia, os ventos do Litoral ganham força, deixando assim o mar agitado e com risco de ressaca. Temporais, chuvas volumosas e rajadas de vento intensas sobre o Rio Grande do Sul podem elevar o nível dos Rios Caí e Sinos, possibilitando inundação. Também podem acontecer enxurradas nos trechos de rio de cabeceira das bacias Caí, Sinos, Taquari, Ijuí, Apuaê-Inhandava, Gravataí, Tramandaí e Mampituba. Há risco de temporais isolados, acompanhados de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo”, informou a Defesa Civil gaúcha.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), “a formação de um ciclone extratropical a partir do dia 12 de julho irá ocasionar volumes de chuvas expressivos, além de rajadas de vento intensas em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, com acumulados que podem ultrapassar 80 mm. Já em áreas do norte do Paraná, há previsão de tempo seco e sem chuvas em grande parte da semana”.

“Além disso, uma área de baixa pressão continental, posicionada entre o norte da Argentina e o Paraguai, ganha força e deve avançar sobre o Sul do Brasil, configurando entre terça e quarta-feira (12) um novo ciclone extratropical.”

A partir desta terça-feira, “há previsão de condição de tempo mais ventoso entre a Região Sul, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Os ventos intensos, com rajadas mais significativas, devem ocorrer, especialmente, no litoral da Região Sul a partir da tarde de terça, com rajadas que podem superar os 80 km/h em alguns pontos. Os ventos devem ganhar força, especialmente a partir de quinta-feira (13), atingindo, também, áreas do litoral da região Sudeste”.

Quanto aos volumes de chuva, o Inmet indica “a possibilidade de acumulados diários acima de 70 milímetros (mm) no sul do Rio Grande do Sul ao longo da terça-feira. Na quarta, os maiores totais diários devem se concentrar entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o sul e leste de Santa Catarina, onde, pontualmente, não se descartam acumulados em torno de 100 mm por dia”.

De acordo com boletim divulgado nessa segunda-feira (11) pelo Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz), “a semana começa com tempo instável no Sul do País, devido a atuação de uma nova área de baixa pressão atmosférica. Entre a a segunda e a terça-feira as chuvas tendem a se concentrar sobre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e extremo sul do Paraná. Na quarta-feira, com a intensificação de um ciclone extratropical sobre a costa da região, há previsão para fortes tempestades entre o interior Gaúcho e o interior Catarinense. Algumas localidades podem receber mais de 130mm e especialmente o centro e leste Gaúcho e o sul e leste Catarinense ficarão sob maior influência das instabilidades e sofrem maior risco de transtornos, devido as chuvas e ventos fortes, que podem passar dos 100km/h em áreas costeiras. Nas áreas do norte e oeste catarinense e no interior Paranaense os eventos de chuva serão moderados. O tempo seco volta a ganhar força a partir da sexta-feira e uma massa de ar de origem polar vai avançar sobre a região provocando declínio acentuado das temperaturas. O final de semana será marcado por tempo firme na região Sul, mas ainda com variação de nebulosidade e bastante umidade, por isso apesar do aumento do frio, o risco para extremos de temperatura mínima e geadas é baixo na maior parte das áreas produtoras. O risco de frio extremo deve ficar mais restrito as regiões Serranas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e no extremo sul Paranaense”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/por-conta-de-ciclone-no-sul-do-pais-defesa-civil-gaucha-alerta-para-ventos-de-ate-70-quilometros-por-hora-no-estado/

Por conta de ciclone no Sul do País, Defesa Civil gaúcha alerta para ventos de até 70 quilômetros por hora no Estado

2023-07-10