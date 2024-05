Inter Por “imposição do calendário”, equipe do Inter volta aos treinos no estádio da Pucrs

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Os primeiros trabalhos no gramado do estádio da Puc foram físicos e técnicos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O grupo de jogadores do Inter retornou aos treinos na tarde dessa terça-feira (14) no estádio da Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre. Devido à catástrofe climática no Rio Grande do Sul, a equipe não pôde retomar as atividades no CT Parque Gigante ou no Beira-Rio, que também foram afetados com as inundações na capital gaúcha.

“A imposição do calendário sul-americano e brasileiro, que infelizmente não acompanha a situação difícil que estamos todos os gaúchos vivendo, nos forçou a tomar a decisão de voltar a treinar”, informou o clube.

Os primeiros trabalhos no gramado do estádio da Puc foram físicos e técnicos, já que a equipe precisa retomar o ritmo de trabalho, após ficar cerca de dez dias sem atividades futebolísticas.

Os próximos dias de treinamento também serão na universidade, dando continuidade nos treinos para alcançar o nível físico e técnico antes de retomar as partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adiou os jogos de todas as equipes gaúchas até o dia 27 de maio.

Já a Conmebol divulgou as novas datas dos jogos do Inter que haviam sido adiados na Sul-Americana por conta da tragédia climática que assola o RS. As partidas contra o Real Tomayapo, na Bolívia, e Delfín-EQU devem ocorrer nos dias 4 e 8 de junho. O local do encontro com os equatorianos ainda será definido, devido ao alagamento no Beira-Rio.

