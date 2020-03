Notícias Por medida de precaução contra o coronavírus, as instituições culturais vinculadas ao governo do Rio Grande do Sul têm as suas atividades suspensas por duas semanas

Lista inclui espaços tradicionais como o Theatro São Pedro, em Porto Alegre. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Em observação às diretrizes ressaltadas por especialistas e autoridades da área da saúde no que se refere ao risco de contágio por coronavírus em ambientes coletivos (principalmente em espaços fechados), as instituições culturais vinculadas ao governo do Rio Grande do Sul estão com as suas atividades suspensas a partir desta quarta-feira.

A medida, determinada pela Sedac (Secretaria Estadual da Cultura), tem validade de suas semanas. Esse prazo poderá ser prorrogado, caso se considere necessário.

Dessa forma, ficam interrompidas as programações de espetáculos, visitação, pesquisas, ensaios e demais atividades, bem como o atendimento ao público em geral, em mais de 20 locais de Porto Alegre e do Interior gaúcho, incluindo ícones da cultura no Estado, a exemplo da Casa de Cultura Mario Quintana e do Teatro São Pedro. Confira a lista a seguir.

Instituições

– Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul;

– Biblioteca Leopoldo Boeck;

– Biblioteca Lígia Meurer;

– Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul;

– Biblioteca Romano Reif;

– Cinemateca Paulo Amorim (na Casa de Cultura Mario Quintana);

– Casa da Música da Ospa (Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Sul);

– CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana);

– Hub Criativa Birô;

– IEL (Instituto Estadual do Livro);

– Museu Antropológico do Rio Grande do Sul;

– Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (em Taquara);

– MAC (Museu de Arte Contemporânea);

– Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul);

– Memorial do Rio Grande do Sul;

– Museu do Carvão (em Arroio dos Ratos);

– Museu de Comunicação Hipólito José da Costa;

– Museu Histórico Farroupilha (em Piratini);

– MJC (Museu Julio de Castilhos);

– Parque Histórico Bento Gonçalves (em Cristal);

– Teatro de Arena;

– TSP (Theatro São Pedro).

