Geral Por promover “Jogo do Tigrinho”, 15 influencers são alvo de operação; juntos, eles movimentaram R$ 4 bilhões

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Polícia Civil do Rio de Janeiro vê conexões entre alguns envolvidos e pessoas ligadas ao crime organizado. (Foto: Reprodução)

Uma operação Polícia Civil do Rio de Janeiro mirou 15 influenciadores digitais que usam as redes sociais para divulgar o jogo eletrônico popularmente conhecido como “Jogo do Tigrinho” e outros semelhantes. Bia Miranda, Gato Preto e Maumau estão entre os alvos.

Segundo a apuração, que também tem no foco Jenny Miranda, mãe de Bia, as personalidades usam as redes sociais para incentivar o jogo, com promessas enganosas de lucro fácil para atrair seguidores. A polícia diz que identificou sinais claros de enriquecimento incompatível com as rendas declaradas pelos suspeitos.

A investigação aponta que eles ostentam nas redes sociais estilo de vida luxuoso, com viagens internacionais, carros e imóveis. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam a soma de R$ 4 bilhões.

Além da promoção de jogos ilegais, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. A polícia também identificou conexões entre alguns envolvidos e indivíduos com antecedentes ligados ao crime organizado, o que elevou o grau de complexidade da investigação.

Os 15 influenciadores investigados somam mais de 30 milhões de seguidores em suas redes sociais. Anna Beatriz Miranda, a Bia Miranda, é seguida por 6,2 milhões em dois perfis no Instagram. A modelo ficou conhecida por ter ficado em segundo lugar no reality show A Fazenda, da Record. Sua mãe, Jenny, teve um relacionamento com Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen.

Samuel Sant’Anna da Costa, o Gato Preto, postou em uma rede social um vídeo do momento em que foi preso. Em outros vídeos, ele ostenta carros de luxo.

Maurício Martins Junior, o Maumau, conhecido como “Príncipe da Ousadia”, é influenciador e humorista. Seu perfil no Instagram tem 3,4 milhões de seguidores. Ele é dono da empresa especializada em eventos Maumauzk. Tornou-se conhecido após postar um vídeo sobre sua experiência como gari em Osasco, na Grande São Paulo.

Durante a operação, os agentes encontraram em sua casa, em Arujá, também na região metropolitana de São Paulo, uma arma de fogo com numeração raspada. Ele foi indiciado por posse de arma de uso restrito.

Em nota nas redes sociais, Maumau diz estar colaborando com as autoridades. “Neste momento, todas as medidas legais estão sendo tomadas e a equipe jurídica está acompanhando o caso de perto. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e responsabilidade”, diz o texto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

