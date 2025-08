Política Saiba por que a mulher de Alexandre de Moraes ficou de fora das sanções de Trump

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

O objetivo de bolsonaristas em atingir Viviane é ampliar a ofensiva sobre Alexandre de Moraes. (Foto: Reprodução)

O anúncio de sanções do governo Donald Trump contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes dentro da chamada Lei Magnitsky confirmou em parte a expectativa de bolsonaristas que há semanas alardeavam a possibilidade iminente dos Estados Unidos aplicarem a chamada “pena de morte financeira” contra o magistrado e sua família como forma de pressão por uma anistia ampla a Jair Bolsonaro e aliados. Mas a mulher de Moraes, Viviane Barci de Moraes, escapou das restrições de Washington – por ora.

De acordo com aliados de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), principal patrocinador das sanções americanas e do tarifaço junto à Casa Branca de Trump, a ausência não se deu por acaso e tampouco Viviane, que é advogada, foi poupada.

A estratégia, segundo esses interlocutores, seria manter uma margem de manobra para os Estados Unidos continuarem escalando as medidas contra o ministro e o próprio STF brasileiro nas próximas semanas ou meses antes de mirar outros magistrados da Corte e demais autoridades do Judiciário, como o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Além disso, alegam que a inclusão de apenas uma autoridade na lista das chamadas sanções Ofac – sigla em inglês para Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos Externos do Departamento do Tesouro – simplifica o processo. Por ser mulher do ministro, o texto da Magnitsky permite que ela seja implicada indiretamente pelas restrições financeiras, bem como outras pessoas próximas a ele.

No último dia 21, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Eduardo declarou que a mulher de Moraes seria alvo da Magnitsky “em um segundo momento” ou “talvez num primeiro momento”, assim como seu escritório e empresas.

Viviane é sócia-coordenadora do Barci de Moraes, que atua em áreas como direito empresarial, licitações, contratos, recuperação judicial, falências e relações governamentais e também conta com os filhos do ministro na sua banca de advogados.

O influente escritório também defendeu Moraes, a própria Viviane e seus filhos na investigação que mirou uma família de três brasileiros que hostilizaram o ministro no aeroporto internacional de Roma, em julho de 2023.

Recentemente, o Barci de Moraes foi contratado pelo Banco Master para representá-lo. A instituição financeira está no centro de uma controversa transação que envolve a venda de parte de sua operação para o BRB, o banco estatal de Brasília.

O objetivo de bolsonaristas em atingir Viviane é ampliar a ofensiva sobre Alexandre de Moraes impondo à sua mulher e ao seu escritório as duras restrições financeiras da Magnitsky e eventualmente inviabilizar o negócio com prejuízos inestimáveis aos clientes poderosos.

Como Moraes já deu todas as sinalizações de que não recuará no julgamento de Jair Bolsonaro na trama golpista, é bem provável que Viviane passe a figurar na lista das sanções Ofac no futuro próximo, ao lado do marido e de suspeitos de ligação com o terrorismo e o tráfico internacional de drogas e armas. (Com informações da coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo)

Saiba por que a mulher de Alexandre de Moraes ficou de fora das sanções de Trump

