Brasil Por que a popularidade das Smart TVs só vem crescendo ultimamente?

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Usar VPN na Smart TV é uma boa ideia nos dias atuais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As Smarts TVs já existem há anos, mas hoje em dia elas são muito mais inteligentes do que parecia possível quando apareceram pela primeira vez.

Usar VPN na Smart TV é uma boa ideia nos dias atuais. As VPNs ajudam você a contornar as restrições regionais, além de ajudar a fornecer segurança e privacidade para o seu dispositivo conectado à Internet. Descobrir qual é a melhor VPN para dispositivos de smart TV não é tão difícil, você só precisa fazer uma boa pesquisa.

Como os serviços de streaming mudaram a maneira como assistimos a filmes e programas, as TVs também mudaram, adicionando recursos como serviços de streaming e controle de voz.

Mas, embora a maioria das TVs de hoje possam ser chamadas de smarts TVs, elas não são todas iguais. As smarts TVs não apenas executarão diferentes plataformas inteligentes se forem feitas por fabricantes diferentes, mas algumas dessas plataformas inteligentes serão mais rápidas, apresentarão menos bugs e terão acesso a mais serviços de streaming do que outras.

O benefício das TVs inteligentes

O principal benefício de uma smart TV é o acesso a muitos canais que oferecem programas de TV, filmes e música sem a necessidade de conectar uma antena de TV ou assinar um serviço de cabo/satélite. Além disso, algumas smart TVs oferecem navegação na web, jogos e acesso a conteúdo de mídia compatível armazenado em seu computador.

Embora as TVs inteligentes também possam receber programação de TV via antena ou cabo/satélite, a Vizio realmente deu o passo ousado de eliminar sintonizadores embutidos e conexões de antena/cabo na maioria de seus aparelhos em favor de sua plataforma de streaming integrada como um todo..

Recursos adicionais da Smart TV

Além do streaming de internet, algumas TVs inteligentes oferecem mais recursos, como aplicativos, serviços e compartilhamento de tela, que permitem aos usuários visualizar o conteúdo de smartphones e tablets compatíveis na tela da TV. Outros rótulos para esse recurso incluem SmartShare (LG) e SmartView (Samsung).

Algumas smart TVs podem até fazer o contrário: enviar conteúdo da TV para um smartphone compatível. Após o envio, o usuário pode continuar visualizando aquele conteúdo no smartphone, longe da TV.

Uma virada de jogo

Embora as telas de televisão ‘inteligentes’ com conectividade direta à Internet já existam há algum tempo, elas sofreram no passado com interfaces de usuário ruins e conectividade de banda larga ruins.

Consequentemente, o foco da indústria estava voltado para os dispositivos que se conectavam à TV, como smartphones, consoles de jogos e set-top boxes.

As coisas evoluíram mais recentemente, no entanto; em parte porque as famílias passaram muito mais tempo explorando a funcionalidade das telas conectadas durante a pandemia, mas também porque as Smart TVs estão ficando cada vez melhores.

Além disso, o aumento global de mais serviços também pode estar alimentando o uso da Smart TV, com espectadores expressando um claro desejo de experimentar conteúdo (cada vez mais de alta qualidade) na maior e melhor tela.

Embora as plataformas de smart TV forneçam acesso a muitos canais e serviços gratuitos, muitas exigem uma assinatura mensal ou uma taxa de pay-per-view.

Quando você começa a somar esses custos, pode acabar gastando tanto ou mais do que uma conta mensal de cabo/satélite. Por outro lado, você estará pagando apenas pelos canais e conteúdos que desejar.

