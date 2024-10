Geral Por que as maiores potências do mundo não conseguem parar uma guerra no Oriente Médio? Entenda

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Duas crianças em Khan Younis, sul da Faixa de Gaza. (Foto: Unicef)

Ao longo de quase um ano de guerra no Oriente Médio, as grandes potências se mostraram incapazes de parar ou mesmo influenciar significativamente os combates, um fracasso que reflete um mundo turbulento de autoridade descentralizada que parece provável de perdurar.

As negociações intermitentes entre Israel e Hamas para acabar com os combates na Faixa de Gaza, impulsionadas pelos Estados Unidos, foram repetidamente descritas pelo governo Biden como à beira de um avanço, apenas para falhar. A atual tentativa liderada pelo Ocidente de evitar uma guerra total entre Israel e Hezbollah no Líbano equivale a uma corrida para evitar o desastre. Suas chances de sucesso parecem profundamente incertas após a morte do líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na sexta-feira (27).

“Há mais capacidade em mais mãos em um mundo onde as forças centrífugas são muito mais fortes do que as centralizadoras”, disse Richard Haass, presidente emérito da think tank americana Council on Foreign Relations. “O Oriente Médio é o principal estudo de caso dessa perigosa fragmentação.”

A morte de Nasrallah, líder do Hezbollah por mais de três décadas e o homem que construiu a organização xiita em uma das forças armadas não estatais mais poderosas do mundo, deixa um vácuo que o Hezbollah provavelmente levará muito tempo para preencher. É um grande golpe para o Irã, o principal apoiador do Hezbollah, que pode até desestabilizar a República Islâmica. Se uma guerra total chegará ao Líbano ainda é incerto.

“Nasrallah representava tudo para o Hezbollah, e o Hezbollah era o braço avançado do Irã”, disse Gilles Kepel, um dos principais especialistas franceses no Oriente Médio e autor de um livro sobre a turbulência mundial desde 7 de outubro. “Agora a República Islâmica está enfraquecida, talvez mortalmente, e nos perguntamos quem pode até mesmo dar uma ordem para o Hezbollah hoje.”

Por muitos anos, os Estados Unidos foram o único país que poderia exercer pressão construtiva tanto sobre Israel quanto sobre os estados árabes. Eles arquitetaram os Acordos de Camp David de 1978 que trouxeram paz entre Israel e Egito, e a paz entre Israel e Jordânia em 1994. Há pouco mais de três décadas, o primeiro-ministro Yitzhak Rabin de Israel e Yasser Arafat, presidente da Organização para a Libertação da Palestina, apertaram as mãos no gramado da Casa Branca em nome da paz, apenas para a frágil esperança desse abraço se erodir constantemente.

O mundo, e os principais inimigos de Israel, mudaram desde então. A capacidade da América de influenciar o Irã, seu inimigo implacável por décadas, e os proxies do Irã, como o Hezbollah, é marginal. Designados como organizações terroristas em Washington, Hamas e Hezbollah existem efetivamente além do alcance da diplomacia americana.

Os Estados Unidos têm influência duradoura sobre Israel, notadamente na forma de ajuda militar que envolveu um pacote de US$ 15 bilhões assinado este ano pelo presidente Joe Biden. Mas uma aliança inabalável com Israel, construída em torno de considerações estratégicas e políticas domésticas, bem como dos valores compartilhados de duas democracias, significa que Washington quase certamente nunca ameaçará cortar — muito menos cortar — o fluxo de armas.

A resposta militar esmagadora de Israel em Gaza ao massacre de israelenses pelo Hamas em 7 de outubro e à captura de cerca de 250 reféns atraiu reprimendas leves de Biden. Ele chamou as ações de Israel de “exageradas”, por exemplo. Mas o apoio americano ao seu aliado em dificuldades tem sido firme, à medida que as baixas palestinas em Gaza aumentaram para dezenas de milhares, muitos deles civis.

Os Estados Unidos, sob qualquer presidência concebível, não estão prestes a abandonar um estado judeu cuja existência tem sido cada vez mais questionada ao longo do último ano, desde os campi americanos até as ruas da própria Europa que embarcou na aniquilação do povo judeu há menos de um século.

“Se a política dos EUA em relação a Israel mudasse, seria apenas nas margens”, disse Haass, apesar da crescente simpatia, especialmente entre os jovens americanos, pela causa palestina.

Outras potências têm sido essencialmente espectadoras enquanto o derramamento de sangue se espalha. A China, um grande importador de petróleo iraniano e um grande apoiador de qualquer coisa que possa enfraquecer a ordem mundial liderada pelos americanos que emergiu das ruínas em 1945, tem pouco interesse em assumir o manto de pacificadora.

A Rússia também tem pouca inclinação para ser útil, especialmente na véspera da eleição de 5 de novembro nos Estados Unidos. Dependente do Irã para tecnologia de defesa e drones em sua dura guerra na Ucrânia, ela não está menos entusiasmada do que a China com qualquer sinal de declínio americano ou qualquer oportunidade de atolá-la em um pântano no Oriente Médio.

Com base em seu comportamento passado, o potencial retorno à Casa Branca do ex-presidente Donald Trump é provavelmente visto em Moscou como o retorno de um líder que se mostraria complacente em relação ao presidente Vladimir Putin. As informações são do jornal The New York Times.

