Política Por que enjoos e mal-estar de Bolsonaro são frequentes? Entenda os problemas de saúde

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro cancelou todos os compromissos previstos para o mês de julho. Foto: Ton Molina/STF Bolsonaro cancelou todos os compromissos previstos para o mês de julho. (Foto: Ton Molina/STF) Foto: Ton Molina/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com uma inflamação no esôfago e terá seu tratamento com medicação “intensificado”, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star na quarta-feira (2). O diagnóstico foi compartilhado após o político passar mal em diferentes ocasiões e cancelar todos os compromissos previstos para o mês de julho.

No último dia 20, o ex-presidente relatou mal-estar durante um evento em Goiás. Bolsonaro discursava quando acabou arrotando e pediu desculpas à plateia. “Desculpe aqui porque eu estou muito mal. Eu vomito 10 vezes por dia, talvez”, disse na ocasião.

No dia 21, o político continuou apresentando vômitos e soluços e passou por uma bateria de exames. Mesmo com os sintomas, o ex-presidente viajou à Belo Horizonte (MG) na última quinta-feira para participar de evento que contou com a presença de apoiadores como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o deputado estadual mineiro Bruno Engler (PL) e o senador Cleitinho (Republicanos-MG).

No domingo, participou do ato “Justiça Já”, na Avenida Paulista, em São Paulo. Na terça-feira (1º), ele passou mal novamente e cancelou sua presença em um evento do PL que ocorreria em Brasília. De acordo com o chefe de cirurgia oncológica do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Raphael di Paula, os sintomas reportados pelo ex-presidente são comuns em pacientes que passam por cirurgias no trato intestinal.

Em abril, Bolsonaro foi submetido a uma laparotomia exploradora, procedimento para investigar e tratar uma obstrução intestinal causada por aderências. As aderências, como cicatrizes que se formam na parede externa do intestino, podem acabar “grudando” pedaços do órgão e gerando obstruções.

“Quando há múltiplas intervenções intestinais em pacientes que têm propensão maior a ter processos aderenciais, podem ocorrer esses sintomas. Pode começar com náusea, ou a pessoa come e já tem sensação de plenitude rapidamente, pode ter mais vômito, cólica”, explica di Paula.

O médico afirma que as aderências dificultam os movimentos peristálticos do intestino, que são contrações que fazem com que o bolo alimentar se desloque ao longo do sistema digestivo e seja eliminado como fezes. Ao dificultar esse ciclo, são comuns sintomas como os relatados por Bolsonaro.

Desde que foi alvo de uma facada durante as eleições de 2018, Bolsonaro já passou por seis cirurgias na cavidade abdominal. A frequência dessas intervenções também pode favorecer novas aderências.

“Toda vez que mexem podem aumentar as aderências, mas não significa que podem piorar os sintomas. Com o tempo, pode até melhorar”, afirma o médico, com a ressalva de que o inverso também pode acontecer. “O tempo vai dizer.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/por-que-enjoos-e-mal-estar-de-bolsonaro-sao-frequentes-entenda-problemas-de-saude/

Por que enjoos e mal-estar de Bolsonaro são frequentes? Entenda os problemas de saúde

2025-07-03