Por Flavio Pereira | 5 de setembro de 2020

Senador José Serra e o ministro do STF Gilmar Mendes.

O tempo se encarregou de mostrar porque o STF suspendeu todas as investigações contra o Senador José Serra e manteve procedimentos semelhantes contra o senador Flávio Bolsonaro, examinando casos anteriores ao atual mandato de ambos. Sabe-se agora, que há um motivo forte para Serra ter sido blindado até aqui: o surgimento de e-mails contendo conversas íntimas do ministro Gilmar Mendes com o senador José Serra, denunciado pelo ex-presidente da Odebrecht Pedro Novis de receber em nome do PSDB, um total de R$ 52,4 milhões, entre 2002 e 2004.

Gilmar Mendes, mesmo suspeito, julgou e beneficiou o amigo Serra

O caso é tão explosivo, que no dia 29 de julho, o ministro Dias Toffoli suspendeu duas investigações sobre José Serra e determinou que todo o material colhido pelos procuradores fosse lacrado e protegido de vazamentos. O fato gravíssimo em tudo isso é que, mesmo sendo suspeito para julgar o caso envolvendo o amigo íntimo José Serra, Gilmar Mendes, já beneficiou o Senador no STF duas vezes nas últimas semanas.

Partido Verde pede ao STF Forças Armadas fora da Amazônia

Acredite: o Partido Verde ajuizou no STF, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 735) contra a Operação Verde Brasil 2. O objetivo da ação é impedir que as Forças Armadas sejam empregadas em ações contra o desmatamento, crimes ambientais, contrabando e tráfico na faixa de fronteira, em terras indígenas e unidades de conservação ambiental. A ministra Cármen Lúcia requisitou com urgência informações ao presidente da República e ao ministro da Defesa.

O mico do ministro Barroso no TSE

O Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Luis Roberto Barroso, parece ter pisado na bola ao convidar o youtuber Átila Iamarino para fazer a campanha contra as fake news. Alguém deveria ter avisado ao ministro Barroso que Átila, que previu um milhão e 400 mil mortos por covid-19 em 31 de agosto tornou-se desde então, o rei das fake news.

A turma do “foco, ciência e…”

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) tem feito consultas a pelo menos três integrantes da equipe do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, para adotar medidas de distanciamento no Rio Grande do Sul. Os ex-auxiliares de Mandetta ouvidos pelo governador gaúcho são Erno Harzheim, Wanderson Oliveira e João Gabbardo dos Reis.

IPVA? Pergunte ao seu governador

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai sancionar na próxima semana a lei aprovada pelo Congresso que prorroga, por 10 anos, a validade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O gaúcho Paulo Oliveira, de Santa Cruz do Sul, então perguntou a Bolsonaro “e a isenção do IPVA senhor, como vai ficar?”

Resposta de Jair Bolsonaro:

“Pergunte ao seu governador.”

