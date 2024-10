Economia Por que você quase sempre vai perder dinheiro nas apostas online, segundo a matemática

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Odds das casas de apostas não refletem exatamente as probabilidades das partidas. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Eu conheço uma pessoa que vive só de bets”, “eu vejo muito futebol e quase sempre acerto o vencedor”, “é só estudar bastante, que você vai conseguir ganhar”. Essas são frases comuns ditas hoje em dia em conversas de bar, redes sociais ou até mesmo em canais de internet dedicados a apostas esportivas.

Mas a realidade do mundo das apostas é muito diferente, segundo matemáticos e especialistas que estudam o fenômeno. A conclusão deles é que: sim, teoricamente é possível ganhar dinheiro com apostas esportivas no longo prazo. No entanto, a tarefa é tão difícil que só estaria ao alcance de pouquíssimas pessoas.

A grande maioria inevitavelmente vai perder dinheiro se continuar apostando. É só uma questão de tempo.

“Se você não tem fortes habilidades matemáticas e nunca parou para construir modelos matemáticos para vencer as casas de apostas, você não vai conseguir. Você não vai ganhar dinheiro a longo prazo a menos que trabalhe duro. E trabalhar não significa assistir a muitas partidas de futebol ou ter conhecimento do jogo. Trabalhar duro significa realmente entender as probabilidades”, disse o matemático David Sumpter.

Sumpter é professor de matemática na universidade de Uppsala, na Suécia, fundador de uma empresa que trabalha com matemática e futebol e autor do livro Soccermatics: Mathematical Adventures in the Beautiful Game (“Soccermatics: Aventuras matemáticas no jogo bonito”, em tradução livre).

Ele diz que a habilidade matemática necessária para derrotar as casas de apostas é tamanha, que um apostador que eventualmente consiga isso lucraria mais vendendo seu conhecimento matemático no mercado — inclusive para as próprias casas de apostas — ou fundando sua própria empresa de estatísticas.

Outro especialista, o autor Joseph Buchdahl, diz que a maioria dos apostadores são como “macacos jogando dardos” — ou seja, contam apenas com pura sorte em suas apostas.

Recentemente ele publicou uma análise em que concluiu que há apostadores com técnicas tão avançadas que são capazes de vencer o mercado no longo prazo. No entanto, eles ainda são casos raros.

“As apostas continuam sendo uma competição extremamente difícil de vencer, onde a margem que uma casa de apostas impõe — além do acesso a alguns dos melhores analistas do setor — significa que apenas uma pequena minoria terá sucesso a longo prazo”, escreveu.

Como funciona

Para ganhar das casas de aposta, primeiro é preciso entender o que são as “odds”, que traduzido para o português significa “chances”.

As odds expressam quanto cada apostador ganhará caso sua aposta seja vencedora. Há algumas formas de se expressar uma odd. Os formatos mais comuns são as decimais e as fracionárias.

Uma odd fracionária de 7/4 indica que para cada 4 reais apostados, o apostador terá um retorno de 7 reais (além dos 4 reais apostados) em caso de acerto. Ou seja, o retorno total será de 11 reais.

A mesma odd pode aparecer como decimal. Uma odd decimal de 2,75 indica que o retorno será 2,75 vezes o valor apostado. Ou seja: uma aposta de 4 reais que é vencedora com essa odd dá um retorno de 11 reais (4 vezes 2,75 é igual a 11). Repare que uma odd decimal de 2,75 é a mesma coisa que uma odd fracionária de 7/4.

A odd ajuda também a entender matematicamente o quão provável um evento é de acontecer na visão da casa de apostas — algo conhecido como probabilidade implícita.

A probabilidade implícita é o inverso da odd decimal. Para achar o inverso, divide-se 1 pela odd decimal.

No exemplo acima, uma aposta que pague odds de 2,75 tem 36% de chances de ser vencedora (1 dividido por 2,75 é igual a 0,36, ou seja, 36%). Pode-se concluir também que essa aposta tem 64% de chances de ser perdedora.

Quem ganha

Digamos que uma pessoa aposte 100 reais sempre em um favorito que pague uma odd de 1,1. Se em dez apostas, ela acertar nove — um índice alto de acertos, de 90% — ela ganhará 90 reais. Mas ainda assim seu resultado final será um prejuízo de 10 reais — já que terá perdido 100 reais na única aposta perdedora.

Igualmente apostar nos azarões não é sustentável. O apostador pode ganhar uma grande soma de dinheiro apostando em alguém que tinha poucas chances e pagava odds enormes — mas seus ganhos serão anulados com a provável derrota de todos os outros azarões nos quais também apostou.

Para ganhar consistentemente, é preciso haver um equilíbrio — calculando-se exatamente quanto deve ser alocado em cada aposta de acordo com as probabilidades relacionadas ao jogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/por-que-voce-quase-sempre-vai-perder-dinheiro-nas-apostas-online-segundo-a-matematica/

Por que você quase sempre vai perder dinheiro nas apostas online, segundo a matemática

2024-10-06