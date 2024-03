Grêmio Por uma vaga nas finais do Gauchão, Grêmio e Caxias se enfrentam nesta terça

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Passando pelo Caxias, o Tricolor disputará sua sétima final seguida.(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Visando a segunda vaga nas finais do Campeonato Gaúcho de 2024, Grêmio e Caxias se enfrentam a partir das 21h desta terça-feira (26) na Arena, em Porto Alegre. Por ter vencido o jogo da ida por 2 a 1, o time da capital tem a vantagem do empate. Em caso de vitória da equipe serrana por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Para o confronto, o Tricolor retomou os treinamentos nessa segunda (25). Inicialmente, o grupo participou de uma atividade orientada pela equipe de preparação física, sob o comando de Mário Pereira. Mesclando com séries de exercícios de mobilidade, os atletas formaram grupos para trabalhar troca de passes curtos e rápidos.

Na sequência, o técnico Renato Portaluppi comandou um treinamento técnico e tático restrito, para o ajuste de detalhes e definição da equipe que entrará em campo.

O volante Villasanti, que retornou da Rússia, onde estava concentrado com a Seleção do Paraguai participou da atividade. Ao final dos trabalhos, o plantel iniciou concentração.

Caso se classifique nesta terça, será a sétima final consecutiva do Grêmio, que no ano passado conquistou o hexacampeonato sobre o próprio Caxias.

Gurias Gremistas

No fim de semana, as Gurias Gremistas conquistaram sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Atuando em casa pela terceira rodada, diante do Fluminense, no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grêmio venceu pelo placar de 3 a 2.

Os gols gremistas foram anotados na primeira etapa por Caty, Dayana Rodríguez e Cássia. Na segunda etapa, Gislaine e Annaysa descontaram o marcador.

Com o triunfo, as Gurias Gremistas assumiram a terceira colocação na tabela de classificação do Brasileiro Feminino, com 6 pontos e atrás apenas de Cruzeiro (que soma 7) e Corinthians (com 6). Voltam a atuar nesta quinta (28), novamente em casa, quando recebem o Palmeiras, às 15h.

Para o próximo desafio, as atletas que disputaram os 90 minutos do jogo de domingo (24) realizaram trabalhos regenerativos, enquanto as demais, vieram a campo para um treinamento físico, seguido de um técnico e tático orientado por Thaissan Passos.

O grupo contará com mais dois dias de preparação até o duelo com o Palmeiras. Trabalhos na academia, junto da equipe de preparação física, assim como em campo estão previstos para esta terça e quarta (27) pela manhã, quando o elenco encerra os treinamentos.

