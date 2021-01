Porto Alegre Portaria exige que hospitais e casas geriátricas informem dados de pessoas vacinadas contra o coronavírus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Segundo a prefeitura, a medida serve para dar transparência ao Plano Municipal de Vacinação Foto: Cristine Rochol/PMPA Segundo a prefeitura, a medida serve para dar transparência ao Plano Municipal de Vacinação. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os hospitais e as instituições de longa permanência para idosos deverão informar os dados dos profissionais e residentes a serem vacinados contra o coronavírus em Porto Alegre. A exigência consta em uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial do Município.

Além da identificação das pessoas imunizadas, os estabelecimentos terão que apresentar a declaração de um responsável atestando a veracidade das informações.

Segundo a prefeitura, a medida serve para dar transparência ao Plano Municipal de Vacinação de Porto Alegre e garantir que sejam respeitados os grupos prioritários da fase 1. As listagens e a declaração deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme a portaria municipal, quem enviar informações falsas poderá responder pelo crime de falsidade ideológica.

