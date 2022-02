Porto Alegre Porto Alegre abre novo edital para administração da Unidade de Saúde Animal Victória

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

O edital anterior, publicado no dia 29 de dezembro de 2021, não teve inscritos. Foto: Giulian Serafim/PMPA O edital anterior, publicado no dia 29 de dezembro de 2021, não teve inscritos. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre abriu nesta segunda-feira (14), novo edital de chamamento público para gerenciamento e operacionalização da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), do abrigo temporário para cães e gatos e do Plano de Adoção de Animais. O edital anterior, publicado no dia 29 de dezembro de 2021, não teve inscritos. O edital é voltado para Organizações da Sociedade Civil e tem como objetivo firmar Termo de Colaboração para a execução dos serviços de interesse público.

A Usav realiza atendimento de especialidades clínicas e cirúrgicas, exames de diagnóstico, exames de imagem, castrações, entre outros. O endereço da unidade de saúde é Estrada Bérico José Bernardes, 3489, na Lomba do Pinheiro.

Inscrição

A OSC interessada em participar do Chamamento Público poderá protocolar proposta no Gabinete do Prefeito, na Praça Montevideo, 10, no Centro Histórico, em Porto Alegre, endereçando à Comissão de Seleção de Chamamento Público 002/2021, ou encaminhar proposta por e-mail, direcionado ao endereço eletrônico gp.causaanimal@portoalegre.rs.gov.br, devendo enviar os documentos originais por correio.

O envio das propostas, seja presencialmente ou por e-mail, deverá ser feito até o dia 17 de março, das 9h às 12h e das 13h30min até as 17h30min.

