Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

expectativa é que Porto Alegre receba mais de 72 mil doses de Qdenga em todas as remessas.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta sexta-feira (14) um balanço das campanhas de vacinação em andamento. Desde o início da campanha contra a dengue, 2.264 doses foram aplicadas em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Após a retomada da vacinação contra a covid, 16.078 doses da vacina Moderna foram administradas no público apto a receber o imunizante. Além disso, 347.265 doses da vacina contra influenza foram aplicadas nos grupos prioritários desde o final de março.

Dengue

A vacina Qdenga está disponível para crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos incompletos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias). O esquema vacinal prevê duas doses com um intervalo mínimo de três meses. A Qdenga é tetravalente, oferecendo proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. Estudos mostram uma eficácia de 80,2% um ano após a aplicação da segunda dose. Crianças e adolescentes que já tiveram dengue devem aguardar seis meses para receber a primeira dose e, caso a infecção ocorra após o início do esquema, a segunda dose deve ser aplicada pelo menos 30 dias após o início dos sintomas.

Covid

A vacina monovalente XBB da Moderna, atualizada para a cepa Ômicron XBB 1.5, é a nova referência para proteção contra a Covid-19. Está disponível tanto para o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI), abrangendo crianças de seis meses a menos de 5 anos, quanto para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo pessoas com maior vulnerabilidade a formas graves da doença.

Influenza

A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. A campanha tem como objetivo reduzir complicações, hospitalizações e óbitos decorrentes de infecções pelo vírus da gripe.

As três vacinas estão sendo oferecidas em todas as unidades de saúde de Porto Alegre. Os imunizantes contra gripe e covid podem ser aplicados simultaneamente durante a mesma visita a uma unidade de saúde. No entanto, a Qdenga, por ser uma vacina de vírus atenuado, requer um esquema diferenciado com um intervalo de 30 dias entre a administração de outras vacinas de vírus atenuado, como a tríplice viral, febre amarela ou varicela.

A expectativa é que Porto Alegre receba mais de 72 mil doses de Qdenga em todas as remessas. Segundo dados do Censo 2022 do IBGE, a cidade tem 72.898 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

