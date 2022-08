Porto Alegre Porto Alegre amplia oferta do transporte coletivo em 62 viagens

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Entre as alterações estão a ampliação de oferta na Restinga e o retorno do atendimento noturno ao Rincão pelo eixo Oscar Pereira. Foto: Alex Rocha/PMPA Entre as alterações estão a ampliação de oferta na Restinga e restabelecimento do atendimento noturno ao Rincão pelo eixo Oscar Pereira. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, divulgou a 14ª etapa de ampliação de horários do transporte coletivo. O programa de reestruturação Mais Transporte adiciona, a partir deste domingo (21) mais 62 viagens. Entre as alterações, destaca-se a ampliação de oferta na Restinga e restabelecimento do atendimento noturno ao Rincão pelo eixo Oscar Pereira.

Os ajustes são feitos com base na análise diária na demanda de passageiros, quando necessários. Podem ser alterações ou ampliação de horários. As novas tabelas podem ser acessadas no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser conferida no aplicativo Cittamobi.

Alterações a partir de domingo, 21 – As linhas 621 Nova Gleba/Santa Rosa e 627 Agostinho terão ajustes de horários para atender a demanda de passageiros. A linha 627.6 Agostinho/Fiergs até Fernando Ferrari tem acréscimo de dez viagens por dia, cinco por sentido.

Alterações a partir de segunda-feira, 22 – as linhas abaixo terão ajustes de tabela horária e aumento de oferta, para melhor atendimento em toda a tabela, principalmente nas faixas de pico da manhã e tarde.

– Linha 110 – Restinga Nova/via Tristeza terá mais seis viagens, sendo três viagens por sentido;

– Linha 209 – Restinga terá mais três viagens, sendo uma no sentido bairro ao Centro duas no sentido Centro ao bairro;

– Linha 210 – Restinga Nova terá mais fuas viagens, sendo uma viagem por sentido;

– Linha 282/282.1 – Conjunto de linhas Cruzeiro do Sul/Pereira Passos terá mais 34 viagens, sendo 17 viagens por sentido;

– Linha 289 – Rincão/via Oscar Pereira, terá mais oito viagens, sendo quatro viagens por sentido.

Linhas terão ajuste de tabela horária – 110.2 – Restinga Nova/via Tristeza/BarraShopping; R10 – Rápida Restinga Nova/Cavalhada; 273.1 – Belém Novo/Hípica via Schneider; 273.3 – Belém Novo/Hípica/Veludo via Schneider; A74 – Alimentadora Canta Galo/Extrema.

