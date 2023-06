Porto Alegre Porto Alegre amplia vagas para a Operação Inverno deste ano

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Ao todo serão 1.047 vagas na rede municipal de proteção social disponíveis em abrigos, albergues e pousadas. Foto: Pedro Piegas / PMPA Ao todo serão 1.047 vagas na rede municipal de proteção social disponíveis em abrigos, albergues e pousadas. (Foto: Pedro Piegas / PMPA) Foto: Pedro Piegas / PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta quinta-feira (1º), a Operação Inverno 2023, com o objetivo de acolher a população de rua nos meses mais frios do ano.

Ao todo, 1.047 vagas na rede municipal de proteção social estão disponíveis em abrigos, albergues e pousadas, acréscimo de 227 vagas frente às 820 existentes anteriormente.

A primeira fase da Operação Inverno, conta com as 1.047 vagas na rede de proteção. A segunda etapa é acionada quando a temperatura chega ou desce abaixo de 5 graus. Neste caso, entra em ação o Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na rua Conde D’Eu, 66, bairro Santana, como alternativa para acomodação extra.

A Operação Inverno é realizada pela prefeitura e secretarias, com apoiadores e parceiros. O prefeito Sebastião Melo e o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Tiago Simon, vistoriaram o Albergue Acolher I, localizado na Zona Norte.

“Junto com nossos parceiros, temos uma grande rede de acolhimento que trabalha o ano inteiro, mas no inverno é preciso reforçá-la. Serão mais de mil vagas, permitindo que o cidadão que busque um albergue, abrigo ou pousada possa tomar um banho, ter comida quente e dormir com dignidade”, disse Melo.

Junto ao Gabinete da Causa Animal, os acolhidos contarão com espaços para os pets. A equipe atuará com orientação de cuidado e encaminhamentos para castração e outros atendimentos.

Dos 25 espaços de acolhimento, nove aceitam animais. A entrada dos pets será avaliada conforme o comportamento e capacidade de convivência. Ao acessar o espaço, o tutor deve assinar um termo de castração.

Doações de alimentos:

– Sede da Fasc (avenida Ipiranga, 310 – Praia de Belas – andar térreo): de segunda a sexta feira, das 9h às 17h

– Ginásio do Demhab (rua Conde D’Eu, 66, Santana): exclusivamente em dias de abertura, às 19h e às 7h

Abordagem social

A Central de Abordagem pode ser acionada via telefone 156 opção 7. São 11 equipes que percorrem todas as regiões de Porto Alegre diariamente.

Rede de atendimento noturno

– Albergue Dias da Cruz (12h): avenida Azenha, 366 – Azenha

– Albergue Acolher 1: (12h): rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

– Albergue Acolher 2 (12h): rua 7 de Abril, 315 – Floresta

Centros POP – Oferecem equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua. Disponibilizam oficinas, higiene pessoal e refeição, além de encaminhamento à rede de serviços municipais com cadastro ao sistema de benefícios.

– Centro POP 1 – Santana – avenida João Pessoa, 2.384

– Centro POP 2 – Floresta – rua Gaspar Martins, 114/120

– Centro POP 3 – Navegantes – avenida França, 496

Restaurantes Populares (almoço)

Centro – rua Garibaldi, 461 (segunda-feira a domingo)

Vila Cruzeiro – rua Dona Otília, 210 (segunda a sexta-feira)

Lomba do Pinheiro – rua Cacimbas, 159 (segunda a sexta-feira)

Restinga – estrada Chácara do Banco, 71 (segunda a sexta-feira)

Zona Norte – rua Caetano Fulginiti, 95, Rubem Berta (segunda a sexta-feira)

Porto Alegre amplia vagas para a Operação Inverno deste ano

2023-06-01