Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

(Foto: Divulgação/ Alessandro Quevedo)

O Festival das Lanternas, inspirado nas tradicionais festividades tailandesas mundialmente famosas, encerra nesta sexta-feira (17). O evento é mais uma experiência gastronômica exclusiva da Embaixada Gourmet, em parceria com o bar/restaurante Pátio.

No espaço, os visitantes encontram muita gastronomia, música e luzes, com conceito “food and drinks outdoor” que virou point ao ar livre em Porto Alegre. O Festival das Lanternas acontece na Rua Prof. Cristiano Fischer, 1440. Além de decoração temática, com centenas de lanternas iluminando o local, o clima da celebração se completa com trilha sonora exclusiva ao ar livre. Os interessados podem comprar ingresso antecipado, clicando aqui.

Para o público apreciador da culinária internacional, os organizadores convidaram o renomado chef peruano Luis Caballero com sua equipe, Amanda Floriano e Gidelberto Hortsmann, para elaborar um cardápio nikkei sushis com influência nipo peruana.

Com menu dividido em quatro tempos, a experiência começa com um start drink de Spritz com licor Monin de lavanda e limão. Logo depois, uma guioza com molho ponzu prepara o paladar para o destaque da noite: o combinado de sushis preparado com shari pardo. Encerrando o jantar, a surpresa fica por conta de um pudim cítrico, desenvolvido especialmente para o evento pela Pudim da Zuzu. Complementando o cardápio à parte, o festival também conta com seleção de vinhos especiais da Terrunyo Wine Store.

O Festival das Lanternas tem origem em celebrações budistas na Tailândia para trazer boa sorte. A edição porto-alegrense no Pátio chega para marcar em grande estilo o encerramento de 2021 e iluminar o céu para 2022, trazendo boas energias para o próximo ano.

