Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

A aquisição dos novos veículos faz parte do programa Mais Transporte Foto: Vinny Vanoni/PMPA A aquisição dos novos veículos faz parte do programa Mais Transporte (Foto: Vinny Vanoni/PMPA) Foto: Vinny Vanoni/PMPA

A prefeitura realiza neste sábado (13), às 8h30min, no estacionamento localizado na avenida Padre Cacique ao lado da Banda da Saldanha, a entrega dos ônibus novos que foram adquiridos pelas empresas para qualificar o sistema do transporte coletivo da Capital.

Entre os anos de 2022 e 2023 foram adquiridos 129 ônibus, todos com ar-condicionado. A aquisição dos novos veículos faz parte do programa Mais Transporte que contará ainda com ação relacionada à segurança viária, mediante a colagem dos adesivos que indicam o ponto cego nos ônibus.

A utilização do adesivo é para alertar a todos sobre a visibilidade do motorista do ônibus a fim de reforçar a cautela no trânsito.

