Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Novos dados do Boletim Informativo da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) apontam que Porto Alegre chegou em 400 casos confirmados de pacientes com coronavírus. São outros 417 em análise e 1.098 descartados. Segue em 10 o número de óbitos.

Tendas

Tendas instaladas nas áreas externas dos serviços de urgência e emergência próprios e contratualizados da prefeitura para triagem de pacientes com sintomas respiratórios prestaram 4.130 atendimentos entre os dias 25 de março e 18 de abril. Esses números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde correspondem aos atendimentos feitos nos Prontos-Atendimentos (PA) Bom Jesus, Cruzeiro do Sul, Lomba do Pinheiro, Hospital Vila Nova e Hospital da Restinga. O Grupo Hospitalar Conceição também mantém uma central de triagem para Covid-19, que funciona na rua Francisco Trein, 326.

Desinfecção de locais públicos

Locais públicos continuam recebendo ações de pulverização das substâncias quaternário de amônia e biguanida, nesta semana. Os serviços são doados por empresas que estão ajudando a Prefeitura de Porto Alegre no combate ao novo coronavírus. Desde o dia 28 de março, elas cumprem um cronograma que atende locais públicos de grande movimentação, utilizando materiais, veículos, equipamentos e mão de obra próprios.

