Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

A 200ª vítima tinha histórico de hipotireoidismo e estava internada no Hospital Vila nova desde 10 de julho. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini A 200ª vítima tinha histórico de hipotireoidismo e estava internada no Hospital Vila nova desde 10 de julho. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) informou neste sábado (18) que Porto Alegre chegou ao 200º óbito por coronavírus. A morte de um paciente de 80 anos, ocorrida na sexta-feira, é mais uma vida perdida para a doença.

A vítima tinha histórico de hipotireoidismo e estava internada no Hospital Vila nova desde 10 de julho, mesma data de coleta do exame PCR positivo para Covid-19. A Capital já tem mais de 6,1 mil casos de coronavírus.

Neste sábado, até o início da tarde, as UTIs de Porto Alegre registravam 91,29% de ocupação, com 272 pessoas com coronavírus e 40 com suspeita, 41,71% do total de vagas da Capital.

🔴 Confirmado 200⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com #Coronavirus. Ocorrido ontem, 17/7. Homem, 80 anos. Internado no Hospital Vila Nova em 10/7, mesma data de coleta de exame PCR positivo para #COVID19. Paciente com histórico de hipotireoidismo. pic.twitter.com/zN8Ff1y7TX — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) July 18, 2020

