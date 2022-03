Dicas de O Sul Porto Alegre comemora 250 anos com show de Maria Rita no Baile da Cidade

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

O show ocorrerá no Parque Farroupilha (Redenção), em 26 de março Foto: Renato Nascimento/PMPA O show ocorrerá no Parque Farroupilha (Redenção), em 26 de março. (Foto: Renato Nascimento/PMPA) Foto: Renato Nascimento/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou nesta terça-feira (15) a cantora Maria Rita como atração principal do Baile da Cidade, em comemoração aos 250 anos da Capital.

A apresentação ocorrerá no dia 26 deste mês, no Parque Farroupilha (Redenção), a partir das 20h. A entrada será gratuita.

“Será uma honra muito grande fazer parte dessa celebração. Tenho um carinho muito grande por Porto Alegre. Todas as vezes que vou à cidade sou muito bem recebida. É sempre muito emocionante como filha da Elis Regina ver o orgulho que vocês têm da minha mãe”, afirmou Maria Rita.

“Pensamos em ti por muitas razões, especialmente pela tua mãe, que é filha dessa terra, do IAPI. O convite não é do prefeito e do vice, mas é da cidade de Porto Alegre. Estamos nos preparando para te receber com tapete vermelho da nossa cidade”, disse Melo à cantora.

