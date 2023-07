Porto Alegre Porto Alegre conta com 305 novos abrigos de ônibus

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por meio da concessionária Eletromidia, já instalou 305 novos abrigos de ônibus em Porto Alegre. O resultado é uma parceria público-privada entre a prefeitura e a empresa.

Do total dos equipamentos instalados, 166 deles são do tipo A, com quatro assentos, e 139 do tipo B, com três assentos disponíveis. Os dois modelos são contemplados com piso podotátil, espaço para cadeirantes, iluminação artificial, três tomadas USB, proteção para vento e chuva e informações das linhas. A instalação das estruturas não tem custo para o município.

“Estamos fazendo todos os esforços para qualificar a infraestrutura que envolve o transporte coletivo e, nesse sentido, a concessão é fundamental. Reforçamos a importância do apoio da população para a manutenção dos espaços para dar segurança e conforto aos usuários”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Dos 305 abrigos instalados na cidade, 70 são abrigos sustentáveis, com placas fotovoltaicas para geração de energia, e 50 – dos 100 previstos – disponibilizam acesso gratuito ao wi-fi, com conexão 5G. A concessionária também é responsável pela manutenção dos equipamentos e, desde que iniciou a instalação, já foram realizadas 10.602 ações para conservação dos pontos de ônibus.

“Estamos comprometidos com a cidade e, por isso, nossa equipe tem uma rotina estabelecida para monitoramento dos abrigos, garantindo que a população possa desfrutar de todos os benefícios”, explica Guilherme Valim, gerente comercial da Eletromidia no Rio Grande do Sul.

Em contrapartida para instalação e manutenção dos abrigos, foram colocados 169 painéis publicitários conhecidos como Mupi (Mobiliário Urbano Para Informação): 55 são painéis estáticos e 114 painéis digitais. Essa é a forma de remuneração do contrato para o parceiro privado.

De acordo com o regramento previsto no edital, os Mupis podem ser instalados em uma distância de até 40 metros dos abrigos e essas instalações devem respeitar a NBR 9050 de acessibilidade do Conselho Nacional de Trânsito.

