Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Pulverização de inseticida ocorre nesta quarta-feira na Zona Leste da Capital Foto: Cristine Rochol/PMPA Pulverização de inseticida ocorre nesta quarta na Zona Leste Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Dados da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) indicam 2.208 casos confirmados de dengue em Porto Alegre até esta terça-feira (30). Do total, 2.137 foram contraídos no município. As notificações de suspeitas de pessoas residentes na cidade somam 3.191, indicando que o número de casos confirmados corresponde a 69% das notificações.

Foram descartadas 611 suspeitas, 148 apresentam classificação final inconclusiva e 224 seguem em investigação. Três óbitos foram confirmados em decorrência de dengue em Porto Alegre em 2023. Em 2022, foram registrados quatro óbitos por dengue na cidade.

Os dados estão publicados no Boletim Informativo semanal da SMS referente à Semana Epidemiológica 21 e consideram a data de início dos sintomas dos pacientes notificados. O boletim também traz dados comparativos entre 2022 e 2023. Neste caso, são apresentadas estatísticas até o final da Semana Epidemiológica 21 de ambos os anos.

De acordo com o informativo, em 2022, no período, foram 4.813 casos de dengue confirmados na cidade, e 2.137 em 2023. As informações constam no banco do Sistema de informação de Agravos de Notificação na manhã desta terça-feira e estão sujeitos a revisão pela DVS (Diretoria de Vigilância em Saúde).

Na Semana Epidemiológica 21 – de 21 a 27 de maio – constam sete novos casos autóctones, em cinco bairros: Vila São José (quatro), Cel. Aparício Borges (dois) e Centro (um).

Desde o início do ano, foram notificadas 3.444 suspeitas de dengue à vigilância epidemiológica da SMS, das quais 3.191 entre pessoas residentes da Capital. Esse dado também está sujeito a revisão.

Mosquito

Em relação ao mosquito Aedes aegypti, o boletim da SE 21 indica aumento da infestação vetorial nos bairros monitorados com armadilhas. O índice é alto em 43 dos 46 com o equipamento. Em três bairros, a infestação é considerada baixa ou moderada.

Pulverização

Nesta quarta-feira (31), a DVS realizará o 21º bloqueio químico, com pulverização de inseticida, na Zona Leste, desta vez no bairro Vila São José, com saída da rua Ernesto Araújo, 443, às 8h30. Esta é a 29ª operação de bloqueio químico realizado pela prefeitura neste ano.

As operações têm por objetivo diminuir a população adulta do mosquito Aedes aegypti nos locais da pulverização. De acordo com normativa do Ministério da Saúde, o bloqueio químico é ação complementar no controle ambiental do vetor.

Em nota técnica de maio desta ano, o órgão de Vigilância em Saúde federal enfatiza que o uso destes produtos é indicado apenas em situações emergenciais para bloqueio de casos, quando todas as outras alternativas de controle tiverem sido insuficientes para conter a transmissão das arboviroses urbanas.

