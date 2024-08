Porto Alegre Porto Alegre se mantém entre as quatro cidades mais competitivas do País

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Levantamento do Centro de Liderança Pública considera os 404 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. (Foto: Brastock Images/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mais recente ranking do Centro de Liderança Pública (CLP) manteve Porto Alegre em quatro lugar na lista de cidades mais competitivas do País. Com 63,91 pontos, a capital gaúcha aparece atrás de Florianópolis (65,26), São Paulo (64,48) e Vitória, no Espírito Santo (64,29). A pesquisa abrange as 404 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes.

Como critérios de avaliação, o estudo considera 65 indicadores em 13 pilares de três áreas temáticas: instituições, sociedade e economia, que formam um conjunto avaliado anualmente. A finalidade é demonstrar como a competição no setor público é um elemento fundamental para promover justiça, equidade e desenvolvimento sócio-econômico de modo a garantir serviços públicos de mais qualidade à população.

Os municípios avaliados correspondem, juntos, a 60% da população brasileira, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Veja, a seguir, a lista das primeiras 25 colocadas – outra cidade do Rio Grande do Sul, Lajeado (Vale do Taquari), consta no levantamento.

1) Florianópolis (SC): 65,26.

2) São Paulo (SP): 64,48.

3) Vitória (ES): 64,29.

4) Porto Alegre (RS): 63,91.

5) Barueri (SP): 63,04.

6) São Caetano do Sul (SP): 62,99.

7) Curitiba (PR): 62,62.

8) Campinas (SP): 62,23.

9) Maringá (PR): 62,18.

10) São Sebastião (SP): 61,93.

11) Santos (SP): 61,18.

12) Jaraguá do Sul (SC): 61,12.

13) Belo Horizonte (MG): 59,86.

14) Balneário Camboriú (SC): 59,81.

15) Jundiaí (SP): 59,77.

16) Santana de Parnaíba (SP): 59,70.

17) Votuporanga (SP): 59,63.

18) Criciúma (SC): 59,54.

19) Indaiatuba (SP): 59,52.

20) Nova Lima (MG): 59,40.

21) São Bernardo do Campo (SP): 59,29.

22) Niterói (RJ): 58,99.

23) Blumenau (SC): 58,80.

24) Uberlândia (MG): 58,66.

25) Lajeado (RS): 58,35.

“Manter uma posição não significa estabilização. Significa que o município teve uma melhora e que os 403 de trás não conseguiram ultrapassá-lo”, ressalva o presidente do CLP, Tadeu Barros. “Subir posições dentro do top 10 é algo muito difícil.”

Em 2023, as cinco melhores cidades brasileiras foram Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Barueri (SP), Porto Alegre (RS) e São Caetano do Sul (SP). Vitória (ES), que ocupava o oitavo lugar naquele ano, pulou para terceiro em 2024.

Da edição do ano passado para a de 2024, a cidade que mais ganhou posições foi Rio das Ostras (RJ), que subiu da 375ª para a 217ª posição. E Varginha (MG) foi a que mais perdeu posições – caiu da 59ª para a 228ª colocação.

“O ranking é uma plataforma que olha para todo o espectro de políticas públicas”, acrescenta o executivo. “Esse trabalho se torna ainda mais importante em ano eleitoral. O ranking é uma ferramenta primordial para nortear as gestões dos novos prefeitos nos quatro cantos do País.”

Sobre o CLP

Fundado nos anos 2000, o CLP se apresenta como “organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil, para um estado democrático de direito mais eficiente no uso de seus recursos e com respeito à coisa pública”. Os detalhes do estudo podem ser conferidos no site clp.org.br

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-continua-entre-as-quatro-cidades-mais-competitivas-do-pais/

Porto Alegre se mantém entre as quatro cidades mais competitivas do País

2024-08-21