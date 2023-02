Porto Alegre Porto Alegre criou, por dia, 50 vagas de emprego com carteira assinada em 2022

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

A principal atividade econômica responsável pela geração de empregos foi o setor de serviços, com 12.109 novos postos. (Foto: Divulgação)

Porto Alegre registrou um aumento no número de empregos formais em 2022, em relação ao ano anterior. Foram 17.312 novos postos de trabalho gerados, cerca de 50 vagas por dia, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de 2020 a 2022, divulgados pela equipe de economia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET).

A principal atividade econômica responsável pela geração de empregos foi o setor de serviços, com 12.109 novos postos de trabalho, correspondendo a 70% do total de empregos gerados na cidade.

O comércio vem em segundo lugar, com a geração de 3.969 empregos, o que equivale a 22,9% do total. A construção também teve uma boa performance, com 1.209 novos empregos, representando 7% do total.

De acordo com o secretário Vicente Perrone, o resultado é expressivo.

“O saldo é bastante positivo, pois em 2022 ainda estávamos superando a crise econômica nos setores causados pela pandemia. Nossa expectativa é termos um saldo ainda maior de vagas neste ano, pelos esforços que a prefeitura vem fazendo para incentivar esta retomada”, avalia.

O setor de comércio cresceu 4,03% em relação a 2021, enquanto a construção teve um aumento de 4,61%. A indústria teve um crescimento moderado, com 0,49% e o setor de serviços teve um aumento de 3,27%.

