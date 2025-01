Rio Grande do Sul Porto Alegre é a metrópole brasileira com menor inflação no ano passado: 3,57%

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Levantamento tem como referência o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Estatística divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que Porto Alegre teve a menor inflação de 2024 dentre as 16 capitais e metrópoles abrangidas nos levantamentos relativos ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A alta foi de 3,57%, em lista encabeçada por São Luís (MA) com 6,51%. Já a média nacional foi de 4,83%.

Além das capitais gaúcha e maranhense, o ranking abrange Rio Branco (AC), Aracaju (SE), Campo Grande (MS) e Goiânia (GO), as regiões metropolitanas de Belém (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Brasília (DF). Confira, a seguir, a lista em ordem decrescente.

– São Luís (MA): 6,51%.

– Belo Horizonte (MG): 5,96%.

– Goiânia (GO): 5,56%.

– Campo Grande (MS): 5,06%.

– São Paulo (SP): 5,01%.

– Fortaleza (CE): 4,92%.

– Rio Branco (AC): 4,91%.

– Aracaju (SE): 4,81%.

– Belém (PA): 4,7%.

– Rio de Janeiro (RJ): 4,69%.

– Salvador (BA): 4,68%.

– Curitiba (PR): 4,43%.

– Recife (PE): 4,36%.

– Grande Vitória (ES): 4,26%.

– Brasília (DF): 3,93%.

– Porto Alegre (RS): 3,57%.

Sistemática

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é obtido pelo IBGE desde dezembro de 1979. Em novembro de 1985, conforme Decreto nº 91.990, o IPCA passou a ser utilizado como indexador oficial do País, corrigindo salários, aluguéis, taxa de câmbio, poupança, além dos demais ativos monetários.

A finalidade é medir o comportamento de preços de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias entre o primeiro e o último dia do mês. Atualmente, a população-alvo do cálculo são pessoas que coabitam uma mesma residência e com rendimentos de um a 40 salários-mínimos.

Nessa sistemática, a cesta do indicador é composta por 377 produtos e serviços, os chamados “subitens”, cujo número pesquisado varia conforme a metrópole. Esses subitens são divididos em nove grandes grupos.

O Instituto define a composição do IPCA a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). A ideia do levantamento é mostrar o que as famílias consomem e o peso de cada gasto no orçamento. Os dados mais recentes da POF são de 2017 e 2018, sendo que uma nova pesquisa está em campo.

Para mensurar a variação de preços da cesta de consumo desse segmento populacional, os técnicos avaliam informações dos seguintes grupos:

– Alimentação e bebidas.

– Habitação.

– Artigos de residência.

– Vestuário.

– Transportes.

– Saúde e cuidados pessoais.

– Despesas pessoais.

– Educação.

– Comunicação.

(Marcello Campos)

