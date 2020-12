Porto Alegre Porto Alegre é a terceira colocada em ranking nacional de transparência sobre o coronavírus

Porto Alegre alcançou a terceira posição entre as capitais do Brasil que melhor informam o cidadão sobre o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, conforme mostra a sexta edição do ranking da organização OKBR (Open Knowledge Brasil).

O Índice de Transparência da Covid-19 aponta o município com 95 pontos, três a mais em relação à avaliação anterior, realizada em outubro, quando a Capital gaúcha estava em sétimo lugar, mantendo-se no nível alto de transparência (80 a 100 pontos).

A participação da prefeitura de Porto Alegre ocorre por meio da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, que reuniu os dados em uma série de painéis informativos, publicados nos portais da Transparência e do Coronavírus. O município estreou no índice ocupando a décima posição. Nessa última rodada, melhorou a sua pontuação ao detalhar ainda mais as informações sobre leitos e quantidade de casos por unidade de saúde, conforme a prefeitura.

“Transparência é um compromisso da nossa gestão. Um instrumento de fiscalização disponível à população. Entendemos que a transparência das informações é um forte aliado no enfrentamento da pandemia”, destacou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Iniciada em julho deste ano, a lista da OKBR foi desenvolvida para avaliar a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia que têm sido publicados em portais oficiais pela União, pelos Estados brasileiros e pelas suas capitais. A entidade, sem fins lucrativos e com sede em Brasília, é comprometida com ações de governo aberto e com a promoção da transparência pública como meio de controle social e combate à corrupção.

À frente de Porto Alegre, estão Fortaleza, com 99 pontos, e Manaus e Macapá, que dividem a primeira colocação, com 100 pontos.

