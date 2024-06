Rio Grande do Sul Porto Alegre e outras cinco cidades contam com tendas de serviços básicos de saúde

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Número de estruturas deve chegar a 80, em áreas onde os postos permanecem indisponíveis devido às enchentes. (Foto: Divulgação/Ascom-RS)

Comunidades de seis cidades gaúchas contam um total de 18 tendas públicas para prestação de serviços básicos de saúde em locais onde os postos ainda não puderam retomar os atendimentos, devido a transtornos relacionados às enchentes de maio. Na lista estão Porto Alegre, Cachoeirinha (Região Metropolitana), São Leopoldo e Novo Hamburgo (Vale do Sinos), Eldorado do Sul e São Jerônimo (Região Carbonífera).

Trata-se de uma iniciativa realizada em parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e o Serviço Social da Indústria (Sesi) no Rio Grande do Sul. O trabalho é realizado no âmbito do “Plano Rio Grande”, centrado em três eixos de enfrentamento aos impactos da catástrofe: ações emergenciais, de reconstrução e com foco no futuro.

Cada unidade possui estrutura dupla para contemplar uma parte clínica e outra psicossocial, com apoio de equipes multiprofissionais. Confira, a seguir, a relação de locais que já contam com o serviço.

Porto Alegre

– 1 no bairro Humaitá (rua Frederico Mentz nº 143).

– 1 no bairro Sarandi (avenida 21 de abril, na Praça Lampadosa).

– 2 na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Navegantes (avenida Franklin Roosevelt nº 5).

– 1 no estacionamento do Cemitério Jardim da Paz (bairro Lomba do Pinheiro).

– 1 no Largo Zumbi dos Palmares (antigo “Largo da Epatur, no bairro Cidade Baixa).

Eldorado do Sul

– 1 na UBS Loteamento Popular (rua Antônio Mariante – Loteamento Popular).

– 1 na UBS Cidade Verde (rua Batori José Rodrigues dos Santos nº 75).

Novo Hamburgo

– 2 na Unidade de Saúde da Família (USF) Getúlio Vargas (rua Bruno W. Storck nº 147, bairro Canudos).

– 2 na USF Palmeria (rua Cristian Heineck nº 15, bairro Santo Afonso).

São Jerônimo

– 2 na Praça Júlio de Castilhos (rua Osvaldo Aranha).

São Leopoldo

– 2 na UBS Padre Orestes (avenida Mauá).

Cachoeirinha

– 1 na UBS da Avenida Capitão Garibaldi nº 1.301.

– 1 na UBS da Travessa São Jorge nº 81.

(Marcello Campos)

