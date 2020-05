| Porto Alegre é uma das capitais brasileiras escolhidas pelo Google para um projeto de monitoramento ambiental

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Iniciativa inclui o acompanhamento de dados sobre emissão de gases do efeito-estufa. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA)

Ambas localizadas na Região Sul, Porto Alegre e Curitiba (PR) foram as únicas duas capitais brasileiras selecionadas para participar de projeto-piloto de planejamento climático gerenciado pelo Google e implementado na América Latina pela organização Iclei (“Conselho Internacional de Governos Locais pela Sustentabilidade”, na sigla em inglês). Dentre os objetivos da iniciativa está o monitoramento de índices de poluição.

A partir de dados do site de buscas, a interface EIE (“Environmental Insights Explorer”, ou algo como “Explorador de Informações ambientais”) já exibe as informações sobre emissão de gases do efeito-estufa por edifícios e veículos de transporte (indicando as contribuições de diferentes modais), por exemplo. A abrangência contempla o período desde 2018.

“Essa plataforma contribuirá para o planejamento e a implementação de políticas públicas de combate às mudanças

climáticas”, ressalta o site oficial da administração municipal.

Conforme o prefeito Nelson Marchezan Júnior, o emprego de tecnologias e a formação de parcerias, nas mais variadas esferas do governo, têm sido o caminho seguido pela atual gestão na busca de maior eficiência, desburocratização e modernização da gestão pública:

“Estamos felizes com a notícia dada pelo parceiro Iclei de que fomos selecionados para receber o projeto-piloto e de já termos a plataforma disponível para acesso público. A ferramenta do Google nos oferece, sem custos, indicadores importantes para o o planejamento urbano e sustentável da cidade”.

O titular da Smams (Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), Germano Bremm, ressalta a integração da agenda climática às ações de planejamento urbano, com a revisão do Plano Diretor e, agora, com o auxílio da plataforma Google-Iclei: “Trata-se de uma oportunidade para avançarmos na chamada ‘economia verde’ e de baixa emissão de carbono”.

Já o secretário-executivo do Iclei na América do Sul, Rodrigo Perpétuo, destaca que, embora os governos sejam os principais usuários dos dados gerados pela iniciativa, também constam nos objetivos da entidade o envolvimento de organizações sem fins lucrativos, como forma de fortalecer processos participativos e gerar soluções inovadoras às cidades:

“Com este fundo, vamos apoiar duas organizações sem fins lucrativos locais a usarem os dados gerados pela ferramenta EIE e

impulsionar ações pelo clima. Porto Alegre tem a perspectiva de integrar a política de clima à revisão do Plano Diretor e

possui ONGs com atuação clara nisso, o que fizeram diferença na seleção. Será uma alegria cooperar com a Prefeitura em mais

essa esfera”.

Incentivo

O EIE Action Fund pretende incentivar e apoiar duas instituições acadêmicas ou sem fins lucrativos que atuem em Porto Alegre e tenham a capacidade de usar os dados gerados pelo sistema para impulsionar ações locais em prol da sustentabilidade.

Tais ações deverão estar alinhadas com as estratégias da cidade na ação pelo clima, contribuindo para a redução de emissões no território. Um edital de chamamento público será lançado, ainda este ano, para a seleção das entidades que receberão apoio financeiro.

A escolha dos projetos será feita por um comitê formado por representantes do Google.org, junto com o secretariado global e e continental do Iclei.

Com esforço coletivo, a rede impacta mais de 25% da população urbana global em 124 países. Porto Alegre foi uma das primeiras cidades a se associar ao Iclei na América Latina, em 1997, e sua participação no projeto foi coordenada pela Smams e SMRI (Secretaria Municipal de Relações Institucionais).

Mais detalhes sobre o projeto e a capacitação de técnicos para uso da plataforma serão divulgados posteriormente, a partir da coordenação do Iclei, rede global de mais de 1.750 cidades e regiões comprometidas com o desenvolvimento urbano sustentável

Marcello Campos

