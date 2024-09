Porto Alegre Porto Alegre: faixa exclusiva da Ipiranga voltará a ser fiscalizada a partir de segunda

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

O uso da faixa por veículos particulares estava temporariamente liberado em alguns trechos da avenida. Foto: Pedro Piegas/PMPA O uso da faixa por veículos particulares estava temporariamente liberado em alguns trechos da avenida. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A partir de segunda-feira (9), a faixa exclusiva da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, voltará a ser restrita ao transporte público, táxis, lotações e veículos escolares nos horários de pico, das 6h às 9h e das 16h às 20h. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anunciou que a medida, retomada após avaliação técnica, busca priorizar o fluxo do transporte coletivo, “resultando em um melhor deslocamento para todos os cidadãos”.

O uso da faixa por veículos particulares estava temporariamente liberado em alguns trechos da avenida, devido ao comprometimento do talude do Arroio Dilúvio. No entanto, com a retomada da restrição, a fiscalização será reforçada. O objetivo é garantir o respeito à sinalização, orientar motoristas e ciclistas, além de controlar o acesso às ciclovias, algumas das quais permanecem interditadas.

Segundo a EPTC, a entrada de veículos fora da categoria permitida só será tolerada para embarque e desembarque de passageiros, “desde que não haja sinalização de Proibido Parar e Estacionar”, ou para acesso a estabelecimentos locais, como postos de combustível e comércios. A empresa enfatiza que, nesses casos, “os veículos devem usar a faixa exclusiva apenas o tempo necessário para realizar a manobra”, e a circulação nesses trechos deve ser feita no menor percurso possível, sempre com o uso das setas para indicar a saída.

