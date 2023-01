Porto Alegre Porto Alegre: 31ª Festa da Uva e Ameixa inicia neste sábado

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Haverá bancas com comercialização de frutas orgânicas e convencionais, colhidas e oferecidas diretamente pelos produtores Foto: Pedro Piegas/PMPA Haverá bancas com comercialização de frutas orgânicas e convencionais, colhidas e oferecidas diretamente pelos produtores. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 31ª Festa da Uva e Ameixa de Porto Alegre inicia neste sábado (14), na Praça Nossa Senhora de Belém, bairro Belém Velho, em Porto Alegre. Haverá bancas com comercialização de frutas orgânicas e convencionais, colhidas e oferecidas diretamente pelos produtores, além de artigos de artesanato local. O público poderá conferir a feira também no domingo (15), e no próximo fim de semana, 21 e 22 de janeiro, sempre das 9h às 19h.

Serão seis produtores com uvas Niágara Branca e Rosa, Bordô e Francesa, e ameixas Rubimel, Rainha Claudia e Sanguínea. Alguns também vão expor melão, figo e morangos orgânicos. A expectativa é de que a safra de 2023 supere as 200 toneladas de frutas colhidas no ano passado.

O evento é realizados pelo Sindicato Rural de Porto Alegre, com o apoio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), da Emater-RS e da Associação Comunitária do bairro Belém Velho.

No Centro

O consumidor também pode comprar uva e ameixa diretamente do produtor no Centro da Capital. Junto ao Mercado Público, no Largo Glênio Peres, a banca funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, até o final do escoamento da safra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre