Porto Alegre Porto Alegre inicia aplicação da segunda dose de Pfizer em crianças nesta quarta

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Poderão receber a vacina crianças de cinco a 11 anos que fizeram a primeira dose em 19 de janeiro. Foto: Cristine Rochol/PMPA Poderão receber a vacina crianças de cinco a 11 anos que fizeram a primeira dose em 19 de janeiro. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Unidades de saúde de Porto Alegre iniciam nesta quarta-feira (16) a aplicação da segunda dose da Pfizer/BioNTech pediátrica. Poderão receber o imunizante crianças de cinco a 11 anos que fizeram a primeira dose em 19 de janeiro, completando oito semanas entre as aplicações.

A vacinação estará disponível nas 14 unidades de saúde que já oferecem a primeira dose. Para dar início às aplicações, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu 14.120 doses de Pfizer pediátrica entregues pela Secretaria Estadual da Saúde nessa terça-feira (15).

A segunda dose de Coronavac/Butantan segue disponível para crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, que receberam o imunizante até 16 de fevereiro (28 dias). O atendimento é feito em 25 unidades de saúde e na unidade móvel que estará na Escola Estadual Gomes Carneiro (Praça Paulo de Aragão Bozano s/nº), Vila Ipiranga, das 9h às 15h.

Segunda dose da Pfizer/BioNTech em crianças

Público: todas as crianças a partir de cinco anos que receberam a primeira dose em 19 de janeiro (oito semanas)

Onde: 14 unidades de saúde

Endereços e horários: confira no link

Documentação: apresentar carteira de vacinação com o registro da primeira dose, documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou enviar autorização assinada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre