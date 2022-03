Porto Alegre Porto Alegre inicia novo projeto de ampliação e modernização do Centro Integrado de Comando

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Já começaram as primeiras ações para a execução do projeto de expansão do Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic). Técnicos da empresa Technique Assessoria e Planejamento LTDA estiveram, nesta segunda-feira (14), no local realizando os trabalhos de topografia, levantamento elétrico e estrutural do prédio, entre outros.

Na semana passada, a prefeitura deu ordem para a Technique iniciar os trabalhos para elaboração do projeto arquitetônico de ampliação do Ceic. O prazo final para entrega é de 120 dias, a contar do dia 7 de março. A Technique foi contratada por R$ 168,8 mil por meio de pregão eletrônico, com critério de escolha de menor valor cobrado. A primeira licitação deu deserta no fim de agosto de 2021.

Após a conclusão do projeto de expansão do Ceic, uma nova licitação será aberta para definir a escolha do interessado em executar a obra de ampliação. O projeto está orçado em R$ 7,04 milhões, com previsão para entrega no fim de 2024. A remodelação do Centro Integrado de Comando de Porto Alegre está dentro do projeto POA Segura, que prevê investimento de R$ 60 milhões para segurança pública, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Com a expansão do Ceic, a prefeitura ampliará o núcleo de monitoramento da cidade e, acima de tudo, ampliará a integração de diferentes órgãos em um único ponto estratégico de comando, trazendo maior fluidez e agilidade para execução de diferentes serviços para os porto-alegrenses”, afirmou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

O projeto prevê a ampliação de 960 metros quadrados do prédio, que ganhará mais três andares, além de um mezanino. Atualmente, o Ceic abriga a central de monitoramento em apenas um piso. Com a reforma, o centro de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre será transferido para o local. A integração será reforçada também com atuação da Central de Controle e Monitoramento da Mobilidade, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) no novo espaço.

A nova estrutura também contará com maior atuação de servidores de diferentes pastas, que estarão lotados em três departamentos específicos de gestão, serviços e social. Com a ampliação da estrutura física, o Ceic se transformará em uma central de ampla integração dos serviços de ponta, capaz de prestar um atendimento mais ágil ao cidadão em áreas como segurança, mobilidade urbana, serviços, saúde, entre outros.

Construído em 2012, o Ceic já reúne diversas secretarias e órgãos da prefeitura e dispõe de uma central tecnológica com mais de 1,3 mil câmeras, que monitoram os mais diversos locais públicos de Porto Alegre.

