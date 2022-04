Porto Alegre Porto Alegre integra pesquisa nacional para mapear condições de saúde bucal da população

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Monitoramento é proposto pelo Ministério da Saúde e mapeia as condições dentárias da população

Porto Alegre aderiu ao SB Brasil 2020, maior estudo do País sobre as condições de saúde bucal dos brasileiros. O levantamento epidemiológico é proposto pelo Ministério da Saúde e mapeia as condições dentárias da população.

Durante a semana, terá início a fase da coleta de dados, quando as equipes da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) irão percorrer as regiões sorteadas para fazer um levantamento de quantos domicílios e pessoas poderão integrar a pesquisa, conforme as faixas etárias solicitadas.

A Capital gaúcha contará com 22 equipes da Atenção Primária à Saúde, cada uma com três profissionais, que realizarão 1,4 mil exames em 67 setores censitários nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. As equipes são compostas por agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e cirurgiões-dentistas, que estarão identificados com coletes do SB Brasil 2020 e crachás da prefeitura.

Nos meses de maio e junho, estão previstos exames e entrevistas nos domicílios previamente sorteados, com a participação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, nas idades de 5 a 12 anos e nos grupos etários de 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos.

“Para compreendermos melhor a condição de saúde da população, além do exame bucal realizaremos algumas perguntas aos participantes”, explica a coordenadora de Saúde Bucal da Atenção Primária da Capital, Monica Hermann.

Os participantes responderão a questões sobre condição socioeconômica, acesso e utilização de serviços odontológicos, dor dentária e orofacial, autopercepção e impacto da saúde bucal.

Durante a pesquisa, serão identificadas as doenças mais prevalentes, como a cárie dentária, doenças periodontais, necessidade de próteses dentárias, condições da oclusão, traumatismos e impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida, entre outros aspectos.

O objetivo do SB Brasil 2020 é proporcionar à gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) informações para o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e assistência em saúde bucal nas esferas nacional, estadual e municipal. Este é o quinto levantamento epidemiológico feito no País. Os outros quatro grandes levantamentos nacionais ocorreram em 1986, 1996, 2003 e 2010.

