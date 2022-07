Saúde Porto Alegre já aplicou mais de 443 mil doses de vacina contra a gripe

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Do total, 129.597 doses são de pessoas que não integram grupos prioritário. (Foto: Arquivo/PMPA)

Porto Alegre aplicou 443.382 doses de vacinas contra a gripe até esta terça-feira (19). Os dados são do LocalizaSUS. Do total, 129.597 doses são de pessoas que não integram grupos prioritários e aproveitaram a oportunidade para garantir a proteção contra os vírus influenza A H3N2 e H1N1 e B. A vacinação está disponível na rede municipal para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

Grupos prioritários

Entre os grupos prioritários, os idosos representam a maior parte, com 66,3% da meta alcançada, ou 201.860 doses (confira no final o quantitativo por grupo). Até o momento, a cobertura alcançada entre os grupos de risco é de 55,4%, ainda longe dos 90% considerados necessários para proteger a população contra as complicações causadas pelos vírus Influenza.

“A vacina leva pelo menos 15 dias para fazer o efeito protetivo necessário, então quanto mais cedo a dose for feita, mais rapidamente o organismo criará os anticorpos que vão garantir a proteção”, explica o diretor adjunto da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (DVS/SMS), Benjamin Roitman, enfatizando a importância de as crianças serem imunizadas.

Público infantil

O público infantil é considerado vulnerável ao vírus Influenza, com possibilidade de evolução para casos graves, e também tem papel relevante na transmissão do vírus. “Quanto mais pessoas, de todas as idades, estiverem vacinadas, menor a circulação dos vírus e a infecção”, ressalta Roitman.

As campanhas de vacinação contra a Covid e contra a gripe ocorrem de forma simultânea. Importante lembrar que ao serem vacinadas as gestantes protegem os bebês, pois eles somente poderão receber a primeira dose da vacina aos seis meses de vida.

Dados

Veja os dados por grupo prioritário até esta terça-feira:

– Crianças – 27.982 (35,4%);

– Gestantes – 3.102 (26,4%);

– Idosos – 201.860 (66,3%);

– Povos indígenas – 526 (28,9%);

– Puérperas – 261 (13,5%);

– Trabalhadores da saúde – 46.245 (45,6%);

– Comorbidades – 20.888 (15,7%) ;

– Pessoas sem comorbidades – população em geral – 129.597.

Serviço

– Vacina contra influenza: aberta para todos os públicos a partir de seis meses de idade;

– Pontos de vacinação: 123 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Lindoia Shopping.

– Unidade móvel: A unidade móvel estará nesta quarta-feira (20) em frente ao Colégio Estadual Cônego Paulo de Nadal, no bairro Cavalhada, das 9h às 15h, vacinando adultos e crianças contra a gripe e covid-19.

