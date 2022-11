Porto Alegre Porto Alegre já dispõe de 75 abrigos de ônibus novos instalados

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Em cinco anos, total de novas estruturas instaladas irá passar de 1,5 mil na Capital Foto: Alex Rocha/PMPA Em cinco anos, total de novas estruturas instaladas irá passar de 1,5 mil na Capital Foto: Alex Rocha/PMPA

Em outubro, foram disponibilizados 49 novos abrigos de ônibus pela concessionária Eletromidia, responsável pela instalação, gestão e manutenção dos abrigos.

Com isso, Porto Alegre já conta com 75 novas estruturas que possuem vidro, cobertura, bancos, tomadas USB, piso podotátil, iluminação artificial por LED e informação sobre as linhas. Até 2027, a Capital terá 1.507 novos abrigos de ônibus, frutos de uma parceria com a iniciativa privada.

Neste ano, até dezembro, 35 abrigos ganharão painel fotovoltaico. A energia gerada pelas instalações será suficiente para garantir a iluminação e o funcionamento das tomadas USB.

Na concessão estão previstos 75 abrigos com essa tecnologia. Além da sustentabilidade, 180 abrigos terão painel de próxima chegada, 100 câmeras de segurança e 100 com Wi-Fi.

“É um avanço muito importante para darmos maior conforto aos usuários do transporte coletivo. Essa melhoria se une a outros projetos que estamos desenvolvendo no Programa Mais Transporte, sempre com o foco em qualificar o atendimento ao usuário do transporte”, destaca o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

Para José Carlos Angelucci, diretor de Relações Governamentais da Eletromidia, os novos abrigos têm a finalidade de proporcionar mais conforto, segurança e informação para a população.

“Estamos felizes em avançar com a instalação dos novos abrigos de ônibus na cidade e impactar positivamente o momento de espera dos usuários do transporte público. E para ampliar ainda mais o benefício para a população, já começamos a instalar também os abrigos sustentáveis que, além de contribuir para a melhoria da mobilidade na cidade, visa reduzir os impactos ao meio ambiente”, comenta Angelucci.

