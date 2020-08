Porto Alegre já perdeu 25.159 empregos com carteira assinada em 2020. Ao contrário da média do Rio Grande do Sul, que conseguiu um resultado positivo no mês, a Capital continuou com mais demissões do que contratações em julho. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), disponibilizados pelo governo federal e compilados a partir das informações.

No mês passado, foram extintos 1.461 postos de trabalho. Apesar de ainda negativo, o resultado vem desacelerando. O pior mês foi abril, quando Porto Alegre perdeu 13,6 mil empregos.

O motivo é a pandemia do coronavírus. Além disso, boa parte das atividades econômicas teve retomada somente agora em agosto. O setor de serviços é o que mais sofre com a crise e isso aparece nos dados de emprego.

A maior parte das vagas extintas, superando a metade do total de fechamento, era ocupada por profissionais com Ensino Médio completo. Por idade, as faixas etárias mais atingidas são entre 30 e 39 anos e 50 e 64 anos.