Porto Alegre Porto Alegre leva a vacinação contra a Covid-19 e a gripe para 11 escolas nesta semana

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com objetivo de ampliar ao máximo a imunização do público infantojuvenil, o Rolê da Vacina nas escolas municipais chega a mais uma semana de atividades Foto: Cristine Rochol/PMPA (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre alcançou a marca de 28,6% das crianças de seis meses a seis anos vacinadas contra influenza. Com objetivo de ampliar ao máximo a imunização do público infantojuvenil, o Rolê da Vacina nas escolas municipais chega a mais uma semana de atividades, com a previsão de atender crianças e adolescentes de 11 instituições. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação.

Mais de 5,8 mil vacinas contra gripe e Covid-19 já foram aplicadas neste público na campanha de vacinação itinerante. Na manhã desta segunda-feira (26), as equipes de agentes de saúde estarão na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) JP Patinho Feio, no bairro São Geraldo, nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental Eva Carminatti (bairro Lomba do Pinheiro) e Onofre Pires (Lomba do Pinheiro), Escola Estadual de Educação Básica Almirante Bacelar (bairro Morro Santana) e EEI Protásio Alves (Morro Santana). Estudantes menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação.

“Estamos trabalhando para que o número siga avançando, com o objetivo de darantir a saúde das crianças e adolescentes e reduzir a busca às emergências e internações em função de doenças respiratórias”, destaca a diretora de atenção primária da SMS, Vânia Frantz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-leva-a-vacinacao-contra-a-covid-19-e-a-gripe-para-11-escolas-nesta-semana/

Porto Alegre leva a vacinação contra a Covid-19 e a gripe para 11 escolas nesta semana

2023-06-25