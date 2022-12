Porto Alegre Porto Alegre reativa linhas e amplia oferta do transporte coletivo em dias úteis

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Medida atende a um pedido dos moradores da região da Vila Jardim. Serão 24 viagens disponíveis para os usuários do transporte coletivo Foto: Alex Rocha/PMPA Medida atende a um pedido dos moradores da região da Vila Jardim. Serão 24 viagens disponíveis para os usuários do transporte coletivo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre reativa as linhas 4332 Vila Jardim Gasômetro e 4923 Petrópolis Sesc aos domingos a partir deste final de semana. A medida atende a um pedido dos moradores da região da Vila Jardim. Serão 24 viagens disponíveis para os usuários do transporte coletivo. Haverá incremento também nas tabelas horárias em dias úteis com a ampliação da oferta das linhas 497 e 4971 Mario Quintana e Mario Quintana / Safira e na linha 3462 São José / Santa Maria com mais 25 viagens.

“Essas são três demandas que recebemos e, depois de análise da nossa equipe técnica, solicitamos aos operadores o incremento para melhorar o atendimento da população que usa as cinco linhas”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

Detalhes das alterações

A partir do dia 18 aos domingos:

Reativação da linha 4332 Vila Jardim com oferta de oito viagens.

Reativação da linha 4923 Petrópolis Sesc com oferta de 16 viagens.

A linha 433 Vila Jardim terá sua tabela ajustada para sincronizar a sua operação com a linha 4332.

A partir de segunda-feira, 19, em dias úteis

Ampliação de 24 viagens nas linhas 497 Mario Quintana e 4971 Mario Quintana / Safira.

Ampliação de uma viagem noturna (23h30) na linha 3462 São José / Santa Maria.

As linhas alimentadoras A971 Alimentadora Jardim Protásio Alves Escolar e A974 Alimentadora Jardim Protásio Alves / Alzira Rosa terão sua tabela horária ajustada para sincronizar sua operação com as linhas 497 e 4971.

