Mundo Papa revela que assinou carta de renúncia caso problemas de saúde o impeçam de desempenhar funções

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Francisco tem dificuldade para andar devido a um problema inoperável no joelho que o obrigou a usar uma cadeira de rodas nos últimos meses Foto: Vaticano/Divulgação Francisco tem dificuldade para andar devido a um problema inoperável no joelho que o obrigou a usar uma cadeira de rodas nos últimos meses. (Foto: Vaticano/Divulgação) Foto: Vaticano/Divulgação

O Papa Francisco revelou pela primeira vez em uma entrevista neste domingo (18) a um jornal espanhol que assinou uma carta de renúncia há quase uma década, caso sua saúde precária o impeça de desempenhar suas funções. Francisco, que completou 86 anos neste sábado, já havia dito que deixaria o papado se problemas de saúde o impedissem de fazer seu trabalho.

“Já assinei minha demissão em caso de impedimento médico” disse em entrevista ao jornal espanhol ABC. Francisco explicou que assinou a carta e a entregou em 2013 ao então secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcisio Bertone, antes de se aposentar.

“Assinei e disse a ele: “Em caso de impedimento por motivos médicos ou sei lá, aqui está minha renúncia”. Eles já a têm”, explicou o Papa. Questionado pelo entrevistador se gostaria que este fato fosse conhecido, Francisco respondeu:

“É por isso que vos estou a dizer.”

Francisco tem dificuldade para andar devido a um problema inoperável no joelho que o obrigou a usar uma cadeira de rodas nos últimos meses. Ele também teve que cancelar ou reduzir as atividades várias vezes no ano passado devido à dor.

Em uma entrevista em julho, ele reconheceu que precisava desacelerar. “Acho que com a minha idade e com essa limitação, tenho que me preservar um pouco para poder servir a Igreja. Ou, alternativamente, pensar na possibilidade de me afastar”, disse na ocasião.

O predecessor de Francisco, Bento XVI, renunciou em 2013 devido a problemas de saúde. Ele agora vive na Cidade do Vaticano.

