Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Na vacinação de adultos, a primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Foto: Cristine Rochol/PMPA Na vacinação de adultos, a primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre irá manter a oferta de vacinação contra a gripe e Covid-19 nesta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, em dois locais: na unidade de saúde Rubem Berta, das 9h às 16h, e na unidade móvel, que estará na Escola de Educação Infantil Criança Cidadã, também no bairro Rubem Berta, das 9h às 13h.

Vacinação de crianças contra a Covid-19

A primeira dose de Coronavac e de Pfizer estará disponível para crianças de 5 a 11 anos. A segunda dose de Coronavac e de Pfizer será oferecida a crianças vacinadas há 28 dias e oito semanas, respectivamente, nos mesmos locais.

Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação. Em caso de ausência, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito, assinado pela pessoa que está acompanhando a criança no momento da vacinação. No caso da segunda dose, é preciso apresentar carteirinha de vacinação.

Vacinação de adultos contra a Covid-19

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen há oito semanas e Coronavac há 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A terceira dose estará disponível para imunocomprometidos a partir de 18 anos vacinados com a segunda dose da Janssen há quatro meses. Com relação às demais vacinas, estão aptas todas as pessoas a partir de 18 anos vacinadas com a segunda dose há quatro meses, gestantes e puérperas de 12 a 17 anos com a segunda dose há quatro meses e imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose há oito semanas.

Quarta dose

A quarta dose estará disponível para todos os imunocomprometidos a partir de 12 anos e idosos a partir de 80 anos vacinados com a terceira dose há quatro meses. Para receber a terceira ou quarta dose, além de comprovante de identidade com CPF e carteira de vacinação, imunocomprometidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Gripe

Já a vacinação contra a gripe será oferecida a idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde. Para receber a imunização, idosos deverão apresentar documento que comprove a idade. No caso dos trabalhadores da saúde, devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício.

Atendimento para pessoas com sintomas respiratórios – Durante o feriado, pessoas com sintomas respiratórios poderão procurar um dos pronto-atendimentos ou a UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

Serviço:

Quinta (21)

Vacinação contra a Covid-19 – crianças e adultos / Vacinação contra a gripe:

9h às 16h:

Unidade de Saúde Rubem Berta – Rua Wolfram Metzler, 675 – Bairro Rubem Berta

9h às 13h:

Escola de Educação Infantil Criança Cidadã – rua Adelino Ferreira Jardim, 280, Rubem Berta

Pronto-atendimentos 24h para pessoas com sintomas respiratórios:

PA Cruzeiro do Sul – rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza

PA Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus

PA Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro

UPA Zona Norte Moacyr Scliar – rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil.

